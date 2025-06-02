李英宏「分飾多角」演技大爆發！　網看呆盛讚：有料喔

▲李英宏演技被粉絲大讚。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

歌手李英宏與新世代導演鄔鶴宏共同攜手打造影集式 MV「東方美人四部曲」，近日釋出第二、三部曲連載，隨著專輯歌曲〈普龍宮 PLG〉及〈萬華的蛇 Monga Snake〉繼續挖掘由李英宏飾演的神秘男子的真實身份。透過每部曲劇中角色的不同視角，李英宏從首部曲中的「惡魔」，化身為「普龍宮」口中的警探，再到「萬華的蛇」裡變成逃犯腦中的心魔幻影，李英宏在短短的劇情中「一人分飾多角」，讓網友留言大讚：「水哥有料喔！真的是演歌雙棲！」、「帥翻天！」

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▲▼李英宏和導演鄔鶴宏共同攜手打造影集式 MV「東方美人四部曲」。（圖／晝夜娛樂產業有限公司提供）



李英宏與導演鄔鶴宏耗時一年共同打造高規格影集MV，長時間密集工作也讓兩人累積十足默契，相處非常合拍，鄔鶴宏說：「我們兩個平常就會看很多種電影，有趣的是這次創作我們並沒有確切參考哪一部，反而是很直覺的用我們看過的某些電影感受拼湊而來。在分工上也滿有默契，可能我往裡面鑽時，英宏他就會站在外面感受，調整方向；或當我們太多選擇時，其中一人就會打掉重練，看能玩出什麼。」

而在近期上線的第二部曲〈普龍宮 PLG〉MV裡，兩位飾演偷渡船夫的「普龍宮」在岸邊撿到一卡裝滿白粉的皮箱，喜出望外之際，黑衣神秘男子李英宏踏上船板與他們四目相交，兩位普龍宮臆測李英宏為警探，展開雙方諜對諜的一趟船行。李英宏說：「〈普隆宮〉是一面照妖鏡，照向那些空口說會挺你的騙子與白目。」歌曲中同一段詞他分別以「正常」與「抓狂」後的腔調各唱一遍，嘲諷那些空口說白話的偽善菁英。他也以過來人的角度自省：「小時候聽到別人的讚美很容易開心，但那可能也是你搞砸事情的開始。」

第三部殺手主題曲〈萬華的蛇 Monga Snake〉則由跑路逃犯「長髮哥」的視角出發，在最擔憂仇家找上門的逃亡旅程裡，李英宏成為逃犯恐懼的心魔和幻覺，像影子般跟隨著長髮哥。MV搭配好似熱血漫畫的動畫設計，呈現李英宏與長髮哥兩人之間猶如宿命的攻防打鬥，更有網友搞笑留言：「動畫太帥，我就先假設有BL成分了！」

