台灣最強高中生Ray射爆美國賽！連轟4顆三分　美主播嗨喊：from TAIWAN

記者田暐瑋／綜合報導

「台灣最強高中生」直播主Ray在歐美擁有高知名度，美國時間6月1日受邀參加「Dreamcon Basketball Game」慈善籃球賽，連續命中四記三分球，讓美國主播興奮狂喊：「from TAIWAN！」

Ray擁有深厚的籃球背景，據悉曾是台灣籃球校隊出身，當天代表「Team Duke」出賽，連續命中四記三分球，為球隊貢獻12分，接著展現出令人驚嘆的投籃技巧，其中一球更是甫越過中線便果斷出手，神準命中讓全場觀眾目瞪口呆，贏得全場觀眾喝采。

▲Ray在慈善籃球賽中表現驚人。（圖／翻攝自YouTube／RayAsianBoy Live）



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不只如此，連美國主播都開心大喊：「from TAIWAN！」最後「Team Duke」也順利贏得比賽勝利。事實上，Ray來到美國後，積極投入籃球活動，曾挑戰美國業餘籃球聯盟AAU，並有機會與多位NBA球星切磋球技，甚至合作拍攝運動品牌廣告。

▲Ray在慈善籃球賽中表現驚人。（圖／翻攝自YouTube／RayAsianBoy Live）



