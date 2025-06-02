42歲徐小可跳鋼管舞「驚見高難度動作」！　火辣身材看不出生3胎

記者黃皓瑋／綜合報導

現年42歲的女星徐小可，2010年與男星阿Ben（白吉勝）結婚，2人婚後育有2子1女，家庭生活美滿。經常透過社群平台分享日常生活的她，近期曬出自己練習鋼管舞的影片，火辣身材與高難度舞姿讓大批網友驚豔。

▲徐小可與阿Ben結婚15年，育有3名子女。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）



徐小可昨（1日）在臉書寫下「粽子吃完動一動」，並曬出1段影片。畫面中可見她身穿運動內衣與短褲，盡顯緊實身材與火辣曲線，並在鋼管上做出倒掛、緩慢轉圈等高難度動作，同時還不忘保持優美姿態，展現強大的肌力與舞蹈技巧。

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▲徐小可展現高難度舞姿。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）



影片一出引發網友驚呼：「妳不要做得這麼輕鬆，我會誤以為很簡單」、「每個動作都是力與美」、「這身材太犯規了」。其實，徐小可從2020年起，為了改變生完3胎後的身材，開始練起鋼管舞，雖然過程中受了不少傷，仍努力維持練舞習慣，讓老公阿Ben也忍不住大讚：「為我老婆的堅持感到驕傲。」