愛莉莎莎又惹議！業配比基尼「A罩杯遭疑謊報」親上火線：大小都在變

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎最近為了業配比基尼，大方公布自己的罩杯「只有A」，不過胸前雄偉程度讓不少網友狂冒問號、還懷疑她是否謊報罩杯。對此，她1日也正面回應了。

▲愛莉莎莎聲稱現在只有A罩杯。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎為了工作特地換上3套泳衣，並稱「穿上連A都能看起來像D」。示範影片曝光後，有的粉絲直誇她辣到讓人噴鼻血，也有網友不敢相信地說「完全不像只有A」。面對質疑聲浪，她後來在Instagram限時動態解釋：「我的胸部大小都在A-C之間變動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎示範3套泳衣。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎解釋，如果有好好養胸型並且多吃蛋白質的話，她那陣子就會是C罩杯；然而，由於之前吃素一個月，加上前幾個月都穿運動內衣，「就縮回A了。」

▲愛莉莎莎親上火線回應質疑聲浪。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



面對罩杯變化，愛莉莎莎坦承「已經這樣來來去去好幾次了」，但如果小胸女孩穿集中款式的比基尼，一定能像她有增大一到兩個罩杯的視覺效果。