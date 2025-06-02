電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」！店員：不知為何 過程超傻眼

記者潘慧中／綜合報導

前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。她1日便在社群網站寫下在日本銀座LV門市買包時，遭遇一連串出乎意料的烏龍情況，讓她直呼「在國外買精品真的要小心」！

▲▼周品均分享買這個包包遇到的瞎事。（圖／翻攝自Instagram／mayukichou）



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回憶起購買過程可說是狀況連連，「結帳時被帶進小黑屋等很久，又被帶去樓上退稅」，沒想到等周品均退稅回來後，店員竟表示結錯帳，必須整筆刷退重新結帳，「也要再跑一次退稅流程，他的主管還進來簽核、道歉，雖然無奈，也只能配合重來一次。」

▲▼周品均透露店員一度還結錯帳。（圖／翻攝自Instagram／mayukichou）



就在歷經繁複程序後，周品均終於拿著大紙袋離開店鋪，未料又發生離譜插曲，「我才走幾步就覺得怎麼這麼輕？打開紙盒一看，裡面完全是空的！包包沒在裡面，什麼都沒有。」她當場傻眼，立刻回到店內找店員，對方則是嚇到連聲道歉說：「我也不知道為什麼會這樣。」

▲▼因為袋子太輕，才讓周品均動了檢查的念頭。（圖／翻攝自Instagram／mayukichou）



這段經歷讓周品均打破日本服務業一向謹慎細心的印象，「更何況這還是精品店。」雖然最終拿回了包包，但她還是覺得很不敢相信，只能提醒所有消費者，「不管在哪裡買精品，離開前一定要現場檢查清楚啊。」

▲幸好周品均最後有拿回包包。（圖／翻攝自Instagram／mayukichou）



周品均IG全文：

在國外買精品真的要小心

我在銀座 LV 買了一個包

結帳時被帶進小黑屋等很久

又被帶去樓上退稅。

退稅回來後店員說：結錯帳了

要整筆刷退重新結

也要再跑一次退稅流程

他的主管還進來簽核、道歉

雖然無奈 也只能配合重來一次～

/

最後店員把大紙袋交給我 送我出門

我才走幾步就覺得：怎麼這麼輕？

打開紙盒一看：裡面完全是空的！

包包沒在裡面、什麼都沒有

我當場傻眼 立刻回去找店員⋯⋯

他一邊道歉說：

我也不知道為什麼會這樣

/

這件事真的打破了日本人做事

很謹慎細心的刻板印象

更何況這還是精品店

提醒大家：不管在哪裡買精品

離開前一定要現場檢查清楚啊