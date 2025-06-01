蒼井空引退8年無預警宣布復出！「零距離接觸粉絲」時間地點曝光

記者劉宛欣／綜合報導

前AV天后蒼井空2018年與DJ老公結婚，隔年產下雙胞胎兒子，生活重心放在家庭，已淡出演藝圈多年。自2017年正式引退後，高人氣絲毫不減，如今睽違多年將參加公開活動復出，引起外界高度關注。

▲蒼井空突然復出參加公開活動。（圖／翻攝自蒼井空Instagram）

蒼井空將以嘉賓身份參與香港的《大富豪 BIG BOSS GENERATION》活動，除了6月14日親臨現場擔任開幕嘉賓外，同日還將舉辦粉絲見面會「蒼老師是我們的」，與粉絲近距離互動。此外，當日晚間10點半還有她親自參與的DJ After Party，預計將掀起一波朝聖熱潮。主辦單位一將消息釋出，馬上就吸引粉絲搶購門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蒼井空將參加香港活動的剪綵，還會舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自主辦IG）

事實上，自2011年以來蒼井空便未再推出任何新作，這次的活動不僅是她睽違15年再度以AV女優身分公開亮相，也是引退後首場大型粉絲活動，因此備受矚目，由此也可看出她的人氣與話題性未減。

蒼井空引退後，仍時不時會接受訪問，大聊過去的工作談，在中國擁有超高人氣的她，2013年出席成都糖酒會活動，才登場8分鐘、寫下4個毛筆字，就傳出獲得1000萬人民幣（約台幣4165萬）代言費。然而，近日她受訪時透露，自己並不清楚這筆巨額酬勞是否到帳，直言：「我只是個領薪水的。」言語中透露出一點無奈。