小龍女昆娜不倫風波後現身了！　IG曬美照「秀蠻腰嫩白腿」

記者劉宛欣／綜合報導

味全龍啦啦隊成員昆娜（Queena）日前捲入婚姻與感情風波，被傳與球員張祐嘉熱戀消息後，又爆已婚且育有女兒，深陷不倫風波，還被發現Instagram簡介處已經沒了啦啦隊相關標籤，不少人猜測她低調退團。風波過後，她於31日睽違多時更新了社群曝光近況，讓許多粉絲又驚又喜，紛紛留言送上祝福。

▲昆娜睽違多日終於更新Instagram。（圖／翻攝自昆娜Instagram）

近日迎來端午連假，昆娜31日在Instagram曬出一系列清新美照，照片中可以看到她身穿成套的白色平口露肚上衣，搭配荷葉邊短裙，露出纖細蠻腰與勻稱美腿，笑容燦爛地站在白色帳篷前比出元氣POSE，散發青春活力。照片背景疑似為戶外露營場地，搭配她一身輕盈造型，更添夏日氛圍。從合照中則可得知她此次是與好姐妹們一同出遊，內文僅簡單寫著「端午節快樂」。

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▲昆娜曬出與好友們出遊的美照。（圖／翻攝自昆娜Instagram）

此前，《鏡週刊》連續兩期報導指出昆娜早已婚姻成家，另一半是輕艇國手翁琝森，兩人育有一名女兒。報導中還揭露，昆娜與味全龍球員張祐嘉互動親密，在私下宛如情侶般出雙入對，引發對其私生活的諸多質疑。面對外界爭議，味全龍球團曾於4月30日發表聲明指出：「當事人（昆娜）表達健康考量及班表調整需求，後續場次將暫不出席應援活動。感謝各界關心與理解。」