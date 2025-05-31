女星直播突自爆「懷孕三個月」！　摸肚笑問：猜猜是誰的？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星趙櫻子曾參加《浪姐3》，一直以來話題不斷，過去在《長安諾》、《倚天屠龍記》等多部古裝劇中，都飾演美女角色，因此被封「絕世美人專業戶」。31日，她開直播與粉絲互動時，竟突然自爆懷孕三個月，還多次與同場的男性摟腰、貼身等，互動相當親暱，消息一出立刻登上微博熱搜，引起熱烈討論。

▲趙櫻子突然在直播中自爆懷孕。（圖／翻攝自趙櫻子微博）

趙櫻子在直播中以輕鬆調侃的語氣透露懷孕消息，還要網友猜測孩子父親的身份，說道「你們猜猜是誰的吧！」此外，她不斷稱身旁的弟弟與她是雙胞胎，試圖化解部分觀眾對兩人互動過於親密的質疑，但仍讓留言區充斥著負面評論。此前，她曾在3月認愛，聲稱男友是圈內人，還喜歡過她的閨蜜。對於突如其來的爆料，網友紛紛猜測她在炒作，還提到她過往爭議，如紅毯假摔事件。

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▲趙櫻子在直播中與弟弟互動親暱。（圖／翻攝自微博）

趙櫻子近年來因整形風波、改名爭議、綜藝節目言論頻繁登上熱搜，形象逐漸從「小白花」轉向「炒話題女王」，因此對於這次自爆懷孕一事，不少人認為可信度很低。另一方面，有網友挖出她近期在坎城的紅毯照，指出她氣色不佳、手部浮腫，推測懷孕可能屬實。