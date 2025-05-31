17歲「小趙麗穎」炫富GG了！　作品恐遭下架、新作臨時換角

記者劉宛欣／綜合報導

有「小趙麗穎」之稱的大陸新生代女星黃楊鈿甜年僅17歲，日前因配戴價值高達230萬元人民幣（約新台幣955萬元）的奢華耳環，意外捲入爭議風波，即使她的父親事後出面澄清並非正品，仍未能平息輿論質疑。她的演藝工作接連受到衝擊，已拍完的新劇《冰湖重生》恐遭下架，原訂與侯明昊合作的《雀骨》也疑似臨時換角，由女星向涵之遞補演出。

▲黃楊鈿甜捲入炫富風波後，形象大受打擊。（圖／翻攝自黃楊鈿甜微博）

黃楊鈿甜雖然年紀輕輕，但演藝經歷豐富，童星出道的她曾出演《楚喬傳》的小楚喬、《秦時麗人明月心》的小麗姬與《如懿傳》的小如懿等，演技備受肯定。2025年初更憑藉古裝劇《五福臨門》中直率敢言的酈五娘一角，再次吸引不少目光，星途可謂一片看漲，未料，這次的「天價耳環」風波讓她聲勢急轉直下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃楊鈿甜新劇遭換角。（圖／翻攝自黃楊鈿甜微博）

原訂由黃楊鈿甜與侯明昊合作演出的《雀骨》，在風波爆發後傳出緊急撤換女主角，改由《仙台有樹》女主角向涵之上場救火。雖然官方未對換角原因作出正面回應，但有消息指出「黃楊鈿甜因故退出」，網友推測與這次爭議有關。不少人擔心，她雖沒有被官方列為「劣跡藝人」，但資源被抽離、作品被雪藏，實質上已經陷入封殺窘境。