直擊／「章昊、Ricky沒來」ZB1後台給答案急滅火　3分鐘速訪離場

記者吳睿慈／高雄報導

韓流音樂盛典「2025ALL LOUD KT POP」31日於高雄世運主場館重磅登場，限定團體ZEROBASEONE人氣頗高，中國成員章昊、Ricky卻臨時喊卡，公司公告表示「因健康因素不克前來」，引起大批粉絲不滿。對此，他們稍早上台前於後台受訪，派出7位成員滅火，韓彬表示：「為了以後可以更加健康的活動，努力恢復當中。」卻並未答到核心問題。

▲章昊、Ricky沒來，ZB1後台受訪給答案急滅火。（圖／記者吳睿慈攝）



章昊、Ricky臨時喊卡訪台，30日有歌迷當場在小港機場哭出來，由於歌迷抗議聲浪極高，ZEROBASEONE於後台上台前接受台灣記者聯訪，但嚴格照訪綱提問，被問到「有兩位成員無法同行，他們的身體狀況還好嗎？」韓彬代打回答：「為了以後可以更加健康的活動，努力恢復當中，為了等待很久的粉絲會用更帥氣的舞台。」

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接著被問到回到同個場地開唱，韓彬再次開口回應：「會用全部的努力跟精力也會活用動線，跟粉絲有更多的互動。」短短不到3分鐘時間迅速離場。

▲ZB1後台受訪不到3分鐘離場。（圖／記者吳睿慈攝）



另外，成員韓維辰因身體不適，下午彩排時並未上台，成員急緩頰向粉絲表示「因為老么身體不舒服，我們會照顧好他，讓他在正式表演時上台」，經過休息後，他稍早出現在聯訪場合，看起來氣色還可以。

▲▼ZB1雖然少了2位成員訪台，但成員溫馨表示「雖然我們沒有9個人到場，但空位由大家填滿」。（圖／讀者提供）



他們二度訪台特別演唱了今年發行的兩首新歌〈Devil Game〉及〈Doctor! Doctor!〉，當作是禮物獻給台灣歌迷，直呼「我們真的很想高雄，真的太棒！」幾位大男孩分別用中文自我介紹及打招呼，展現十足誠意。

▲維辰雖然下午人不適，但晚上有參與正式演出。（圖／讀者提供）



而正逢隊友石友鉉剛過生日，他透露ZEROBASEONE其他成員在工作空檔特別為他慶生，而雖然章昊、Ricky沒到，但成員感性表示「雖然我們沒有9個人到場，但空位由大家填滿」，氣氛溫馨。