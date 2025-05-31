蕭煌奇奪柔道金牌　自揭真實內幕「一定要讓我」：不然他沒通告

記者蔡琛儀／台北報導

剛獲得世壯運柔道冠軍的「金曲歌王」蕭煌奇出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」台北最終站31日於北流開唱。此次演唱會橫跨歷時近3年，從首場台北國際會議中心唱到高流，如今回饋樂迷再度返場至台北開唱，蕭煌奇不僅帶來新歌，更準備完整歷年經典歌曲；演唱會以「四季」為主軸，不同歌曲代表著人生不同時期的心境。

▲ 蕭煌奇上週剛奪下世壯運柔道金牌（圖／記者黃克翔攝）

演唱會開場，蕭煌奇即一連演唱〈出運啦〉、〈一定要成功〉、〈我是你的消防局〉、〈朋友你現在好無〉，並展現打鼓、薩克斯風、吉他，展現多元樂器才能；接著他與「全方位樂團」登場，改編〈追追追〉，並一起演出〈寫一條歌，寫你我爾爾〉。「全方位樂團」從小到大和他一起玩音樂，其中貝斯手郭謙成上週在世壯運和蕭煌奇對打，最後不敵蕭煌奇拿下銀牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭煌奇開玩笑說：「他一定要讓我，不然他怎麼會站在台上，這樣他就沒有通告，我們後面還有3、40年要一起工作。」隨後謙虛說：「我能拿金牌都是他讓我的，給銀牌得主掌聲鼓勵！」

▲▼ 蕭煌奇展現吹薩克斯風、打鼓等才藝 。（圖／記者黃克翔攝）

全方位樂團和蕭煌奇合作多年，他回憶當年大夥兒同甘共苦的革命情誼，並感謝團員和一路以來幫助他們的人，「以前每次要出團，必須每個團員搭著肩，我們住在一個五樓的公寓裡面，從五樓慢慢一樓一樓下來叫車去參加演出，最近比較幸福了，有很多人幫忙才能站在這舞台表演，過去30年很謝謝團員可以一起打拼，才有這樣音樂可以給大家聽。」

為了這次演唱會，蕭煌奇也嚴格實施飲控，忍痛放棄愛吃的美食，每日兩餐回歸清淡飲食，約莫2個月瘦了5至6公斤，瘦身有成的他也在演唱會上準備多套全新造型。