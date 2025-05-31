李怡貞駁外界質疑！曝「樂天小三跟正宮沒和解」：想躲一輩子？

記者劉宛欣／綜合報導

知名律師李怡貞近日在節目上爆料，某名樂天啦啦隊女孩介入富商婚姻，給出了諸多線索，引發網友瘋猜當事人身分，卻也有部分人指責她傷害正宮、洩露當事人資訊，她對此正面回應，甚至公開更多內幕細節，力挺委託人並駁斥外界誤解。

▲李怡貞爆料啦啦隊小三，引起輿論風波。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



李怡貞31日回應留言，「正宮從來就沒有跟小三和解」，並解釋當初其實正宮就有意讓對方身分曝光，想透過輿論公審，但都被她阻止了，對於外界質疑她此舉也曝光正宮身分的風險，她則反問「到底誰會肉搜正宮呀？」並且指出，當初官司是由正宮主動出擊，而非外界誤認的炒作，「檢討被害人超厲害…真的不用其他律師操心捏」。

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▲李怡貞回應外界質疑。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



面對同行質疑她違反保密協議，李怡貞反嗆：「有保密協議我還能上電視講喔？還可以補充內褲曬客廳喔？」她直言不少律師「沾邊也不是要用幻想的」，暗批有些人只會藉機炒作、扭曲事實，甚至質疑她的專業與道德，讓她大呼無奈。她進一步透露，正宮甚至「強力要求必須講出內褲是被曬在客廳也是事實」，所有公開內容皆是依當事人授權。

此外，針對網友質疑她先前曾說雙方已「各自安好」，李怡貞也立即澄清，那是原配夫妻之間的和解，指的不是小三與正宮。對於有聲音建議正宮應該放過別人也放過自己，她則犀利反問：「你怎麼知道正宮沒放過自己？就是授權等著看小三的這一天啊，小三想躲一輩子喔？」