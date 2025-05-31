直擊／「IVE師妹」全員顏值超高！才出道3個月站萬人世運　池昌旭撂台語：水啦

記者吳睿慈／高雄報導

韓流音樂盛典「2025ALL LOUD KT POP」31日於高雄世運主場館重磅登場，由男神池昌旭擔任MC獻出主持首秀，接地氣喊著「水啦」帥氣開場，「IVE師妹」KiiiKiii搶先帶來首秀，5位成員以〈I DO ME〉揭開序幕，才出道3個月就站上萬人場地，她們開心地說「我們昨天彩排上台才發現這裡場地好大」，緊張到睡不著。

▲池昌旭擔任主持人。（圖／讀者提供）



KiiiKiii身為IVE師妹團，5位成員有著不同特色的精緻五官，搶先帶來歌曲〈I DO ME〉，親切喊著中文「高雄尖叫聲」、「好想大家」，Kya與粉絲分享心情，「昨晚睡前對於種種都感到很期待，今天一起來覺得很幸福」。

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▲KiiiKiii顏值超高，才出道3個月站上萬人世運。（圖／讀者提供）



成員也表示「才出道3個月就跟大家親自見面，感覺這樣的機會越來越多了，好開心」，但5人熱到滿身汗，忍不住大喊「真的好熱啊！」接著，她們帶來大前輩2NE1的歌曲〈I Don’t Care〉炒熱氣氛。

5人剛出道3個月，上台前也特地在後台接受台灣媒體訪問，Leesol透露昨晚去了便利商店買牛肉泡麵，「有聽說是一定要買的商品牛肉麵，我跟Haum買了打算帶回韓國吃」，得知肉品很有可能帶不回韓國，Sui則笑喊：「那我們今晚吃。」