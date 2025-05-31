女友上車狂吃蛋捲「2舉動踩底線」！陳德烈不忍了提分手：當我Uber嗎

記者潘慧中／綜合報導

陳德烈最近在《小姐不熙娣》分享在一段感情中的底線，其實是一上車就吃東西或睡覺，「只要是女朋友在車上一直做這件事情，我就會覺得受不了」，還曾因此提分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳德烈吐實在一段感情中的底線。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



陳德烈不反對在車上吃東西，「可是一直吃我沒有辦法接受，而且是吃蛋捲、方塊酥那種屑屑很多（的那種）。」有次跟某任女友出遊，對方一上車就吃蛋捲，剛開始念在是第一次，而且「時間也不長我就算了」。

▲陳德烈的某任女友一上車就吃蛋捲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



沒想到第二次前往新竹玩時，該女友還自備方塊酥帶上車想一起分享，但陳德烈連忙拒絕，只不過路途中，對方吃個不停，「屑屑就一直噴發…我就已經是快忍不住了。」

結果回程路上，該女友一上車就因為吃太飽，一路睡回台北，讓陳德烈真的無法接受，「妳上車就是睡覺，就是吃東西，妳把我當司機嗎？妳把我當Uber嗎？」他認為對方至少要聊天或幫忙看導航。

▲▼陳德烈無法接受女友一上車就睡覺。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

