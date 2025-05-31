「AV千人斬」清水健財力驚人！「私下愛吃米其林」訪美食1週10次

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV天王清水健擁有「萬人斬」封號，拍攝作品高達9500部以上，也是許多女優喜歡合作的男優，出道20年的他在去年閃電宣布引退。他最近在一段訪問影片，吐露自己生活上最花錢的事情是「吃米其林餐廳」，而且熱愛尋訪美食，一週超過10次，他的財力也因此引發外界好奇。

▲「千人斬」清水健引退AV界，近況曝光。（圖／翻攝自IG／清水健）

清水健和小7歲美女作家伊藤春香在2018年閃婚，雙方育有一個兒子，兩人2022年9月宣布解除了事實婚關係，雙方關係仍相當好。女方上傳他的受訪影片，提到「你自己最花錢的地方是什麼？」他立刻回答：「是吃飯。」女方接著說：「你的興趣是探訪米其林餐廳對吧？」他坦言：「我覺得大家都有想吃美食的心情，但我更感興趣的是，廚師為什麼選擇這樣的烹飪方式，或者這道料理是如何誕生的，以及它背後的文化背景。我對這些事情更有興趣。當然，好吃是前提。」 此外，他透露：「一週的美食行程會超過10次。」

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▲清水健坦言錢花最多在吃美食，而且「愛去米其林」。（圖／翻攝自IG／清水健）

▲清水健尋訪美食，一週去10次。（圖／翻攝自IG／清水健）



現年45歲的清水健儘管引退，仍活躍於YouTube頻道與綜藝節目。他2023年曾在YouTube頻道受訪，公開自己的年收入，直言「最高年收入大約3000萬日幣（約台幣623萬元）」。他形容當時「每天像馬一樣工作才賺到這些，沒有自己的時間」，現在收入來源是YouTube頻道，靠廣告收入，每月進帳10萬日幣（約台幣2萬元），甚至不一定能達到。