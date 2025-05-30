《我的網紅女兒》嘉義市開拍　黃敏惠探班王識賢、羅志祥

▲▼ 王識賢、羅志祥現身嘉義市！黃敏惠市長親赴探班《我的網紅女兒》拍攝現場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

電影《我的網紅女兒》近日於嘉義市開拍，該片由《角頭》系列IP團隊曼尼娛樂投資股份有限公司製作出品，由范揚仲執導、黃騰浩監製，邀請王識賢、羅志祥、陳怡佳及張懷秋等人擔綱主演。嘉義市黃敏惠市長特地於24日攜在地美食伴手禮前往拍攝現場東市場探班，親自向主創團隊及主演致意，歡迎劇組來嘉義市拍攝取景，市府影視協拍中心將與劇組密切聯繫提供協拍服務。

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黃敏惠市長表示，影視為傳播在地文化的重要載體，嘉義市擁有深厚的人文底蘊與豐富的場景，是影視創作的絕佳舞台。市府近年積極推動「十大旗艦計畫-影視新協力」，以「影視資源整備」、「影視文化推廣」、「影視人才培育」為三大主軸，期望透過跨局處整合，打造嘉義市成為影視創作與文化交流的重要基地，並進一步帶動城市行銷與觀光發展。

知名演員，同時也是本片監製黃騰浩談起選在嘉義市拍攝的緣由時提到，嘉義市對他與劇組而言是有特別的緣分。從先前電影《角頭》在嘉義取景與宣傳開始，劇組便深深感受到這座城市濃厚的人情味與熱情款待，因此這次再次選擇「回嘉」拍攝，是一個自然而然、充滿期待的決定。

黃騰浩也提到，嘉義市不僅擁有多樣的美食與豐富的在地文化，各單位在行政協助與場景配合上的支持也讓拍攝團隊感到十分安心與感動。「來這邊工作，我們非常開心，大家都充滿衝勁，真的很有熱情，讓我們印象非常深刻。」

談到最難忘的經驗，黃騰浩回憶起之前隨劇組到嘉義夜市宣傳的情景，「那天我們安排演員遊街，結果現場民眾太熱情了，我們整個被包圍住、動彈不得，彷彿置身巨星麥可傑克森的演唱會現場一樣，雖然很辛苦但真的非常難忘！」這段回憶也讓現場氣氛更加熱絡。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市影視協拍中心成立至今已完成超過150家次協拍，未來也將持續提供完善的協拍服務，優化整體拍攝環境，吸引更多劇組來嘉義市取景拍攝，也希望透過與影視創作者共同合作，發揚「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」，讓更多動人的故事誕生於嘉義市，讓觀眾感受到這座城市獨有的魅力。

市府觀光新聞處指出，電影《車頂上的玄天上帝》、電視劇《華麗計程車行》、《The Outlaw Doctor 化外之醫》及《我們與惡的距離第二季》等劇組選擇在嘉義市的著名景點噴水圓環、嘉義舊監獄、城隍廟、嘉義公園、百年東市場及蘭潭等地取景，在地影劇迷皆有發現熟悉的場景入鏡。市府也期望透過影視作品的露出，能推動嘉義市各場景成為劇迷拍照打卡的熱點，為城市注入新的活力。

《我的網紅女兒》為一部輕喜劇電影，集結了親情、網紅和黑幫等元素，描述了一位黑幫父親與網紅女兒之間的親情與現實社會的碰撞，呈現家庭、社會與媒體文化的多重面貌，該片預計明年上映。