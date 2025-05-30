才走10分鐘！洪詩「視線開始暗掉」 蹲路邊求救老公：完全不能站

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半，夫妻倆喜迎二寶，讓外界又驚又喜。然而，她30日坦言，不僅初期出現出血狀況，更讓她最感困擾的是無止盡的疲憊，「懷著二寶還有大寶要顧，真的讓原本懷孕的身體好累。」

▲洪詩懷二胎後特別疲憊。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



為了讓身體恢復活力，洪詩必須抓緊任何能補眠的時間，「幸好哺哺現在一天睡一次小覺，一次睡兩小時，我才終於有睡飽的感覺。」雖然只是短暫的小憩，卻是她難得覺得有充電成功的片刻。

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▲洪詩二胎的肚子大得特別快。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



除了疲憊，洪詩也自曝有一次差點虛脫的經歷。當天原本只是想外出買水果，結果走了10分鐘就突然全身乏力，「我眼睛的視線竟然從四角開始暗掉，然後非常非常累加喘，我趕快跟運慶說我一定要坐一下。」

▲▼洪詩分享懷孕經歷。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩當時只能蹲在路邊休息，「真的累到完全不能站」，後來靠便利商店買的飲料稍作恢復，才順利回家。事後與護理師討論才知道孕期的體力流失是因為「寶寶跟媽媽在搶身體的養分」，加上自己本身貧血和低血壓，狀況才會更加明顯。

洪詩IG全文：

這次懷孕一樣初期出血之外

更讓人懊惱的就是「累」

我覺得懷著二寶還有大寶要顧

真的讓原本懷孕的身體好累

因為真的都要好好抓緊時間補眠

幸好哺哺現在一天睡一次小覺

一次睡兩小時

我才終於有睡飽的感覺

加上我本來就是貧血和低血壓

初期有一次想說出門買水果

走了頂多十分鐘

我眼睛的視線竟然從四角開始暗掉

然後非常非常累加喘

我趕快跟運慶說我一定要坐一下

後來休息一下到便利商店他幫我買喝的

但我真的累到完全不能站

我就直接蹲在路邊

後來聽護理師說這就是因為懷孕

寶寶跟媽媽在搶身體的養分

加上我本身血壓就低

所以狀況就更明顯

雖然懷孕是一件很辛苦的事

但是又覺得是個好幸福的體驗

真的是令人矛盾的感受呀