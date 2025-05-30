才走10分鐘！洪詩「視線開始暗掉」 蹲路邊求救老公：完全不能站
記者潘慧中／綜合報導
洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半，夫妻倆喜迎二寶，讓外界又驚又喜。然而，她30日坦言，不僅初期出現出血狀況，更讓她最感困擾的是無止盡的疲憊，「懷著二寶還有大寶要顧，真的讓原本懷孕的身體好累。」
▲洪詩懷二胎後特別疲憊。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
為了讓身體恢復活力，洪詩必須抓緊任何能補眠的時間，「幸好哺哺現在一天睡一次小覺，一次睡兩小時，我才終於有睡飽的感覺。」雖然只是短暫的小憩，卻是她難得覺得有充電成功的片刻。
▲洪詩二胎的肚子大得特別快。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
除了疲憊，洪詩也自曝有一次差點虛脫的經歷。當天原本只是想外出買水果，結果走了10分鐘就突然全身乏力，「我眼睛的視線竟然從四角開始暗掉，然後非常非常累加喘，我趕快跟運慶說我一定要坐一下。」
▲▼洪詩分享懷孕經歷。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
洪詩當時只能蹲在路邊休息，「真的累到完全不能站」，後來靠便利商店買的飲料稍作恢復，才順利回家。事後與護理師討論才知道孕期的體力流失是因為「寶寶跟媽媽在搶身體的養分」，加上自己本身貧血和低血壓，狀況才會更加明顯。
洪詩IG全文：
這次懷孕一樣初期出血之外
更讓人懊惱的就是「累」
我覺得懷著二寶還有大寶要顧
真的讓原本懷孕的身體好累
因為真的都要好好抓緊時間補眠
幸好哺哺現在一天睡一次小覺
一次睡兩小時
我才終於有睡飽的感覺
加上我本來就是貧血和低血壓
初期有一次想說出門買水果
走了頂多十分鐘
我眼睛的視線竟然從四角開始暗掉
然後非常非常累加喘
我趕快跟運慶說我一定要坐一下
後來休息一下到便利商店他幫我買喝的
但我真的累到完全不能站
我就直接蹲在路邊
後來聽護理師說這就是因為懷孕
寶寶跟媽媽在搶身體的養分
加上我本身血壓就低
所以狀況就更明顯
雖然懷孕是一件很辛苦的事
但是又覺得是個好幸福的體驗
真的是令人矛盾的感受呀
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