姚元浩對莎莎怒吼沒有辦法　江美琪被100人擊倒

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂出品的實境節目《嗨！營業中》迎接全新任務要為10桌客人準備道地客家菜。主廚姚元浩展現驚人廚藝，速度超前，讓外場的莎莎忍不住抱怨：「出菜順序不對，我連涼菜過貓都還沒放在盤子上，客家小炒就已經出來了。」郭泓志也說：「原來太快完成也是一種美麗的錯誤。」

▲莎莎崩潰中 。（圖／莎莎臉書）

全新小幫手江美琪一起前進位於花蓮的台灣第一個國際慢城小鎮「鳳林」，夥伴們本以為不用開店營業，是快樂的出遊日，卻在當地客家餐廳享用美食時接獲新任務，「挑戰以在地食材，烹調具備客家風味的餐點，來迎接10桌客人」。聽到要為10桌客人備餐，莎莎再度發問確認：「10個還是10桌？」主廚姚元浩也說：「100個耶！」再度迎接大陣仗挑戰。

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▲衝突畫面流出！莎莎（右）溝通失敗，兩人出現情緒 。（圖／好看娛樂）

首次來到《嗨！營業中》擔任小幫手的江美琪，聽到十桌客人要用餐，邊切菜邊緊張了起來，主廚姚元浩則是祭出快手功力，短短1分鐘就端出道地的客家小炒，只是速度超前讓莎莎崩潰：「客人還沒做完擂茶體驗，要等一下！」姚元浩則表示：「我們熱炒沒有辦法一道一道上啦！」廚房與外場再度起衝突。郭泓志也直言烤雞不能等，姚元浩說：「雞不上也不行了，因為已經快烤焦了！」

▲莎莎（右）溝通失敗，情緒崩潰 。（圖／好看娛樂，莎莎臉書）

而白安當年的夯曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉歌詞中一句（懷疑自己）「畫一隻雞」諧音哏，讓歌曲傳唱至今，這次在客家餐廳任務白安也脫離不了洗一隻雞、烤一隻雞，讓姚元浩說：「白安其實跟雞很有緣。」更多精彩的節目內容，請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第五季。