爆離婚宥勝後首發文！　慈惠親曬「抄心經畫面」近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

宥勝5月初驚傳婚變，與結縭10年的妻子慈惠已不再是夫妻，被發現宥勝的「配偶欄」已經空白，不僅如此，宥勝擁有百萬粉絲的臉書專頁也突然關閉，慈惠的粉專也把照片刪光，當事人至今不願正面回應。慈惠此前曾因在個人帳號發文間接力挺丈夫遭砲轟，29日，時隔近兩個月，她更新了臉書，曝光了一家人近況。

▲宥勝、慈惠爆出已經離婚。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）

慈惠29日睽違近2個月更新了個人臉書，曬出了家人的近況，即將迎來端午連假，她內文寫下「連假前一晚沒有派對，而是聚在一起抄寫心經，也算是一種另類的樂趣？」透露收到了朋友送的手抄經，在飯後時間認真抄寫，在她曬出的照片中，可以看到她與家人們聚在一起，認真地抄寫著經文。

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▲慈惠睽違許久更新了近況。（圖／翻攝林慈惠臉書）

此前，宥勝曾高調宣佈復出，結果遭輿論轟炸，老婆慈惠發文力挺丈夫，感嘆「這個世界的聲音太多，多到你很難分辨真假。我們能做的就是穩住自己的內心，照顧好那些真正在乎你的人。」不料，夫妻倆5月初被週刊爆料，其實已經離婚。對此，當時《ETtoday星光雲》詢問男方經紀人查證，對方低調表示「我有收到回覆，不再對外回應，辛苦了」，並無正面否認離婚傳聞。