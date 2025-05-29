李怡貞被正宮抱怨沒講完整！　補充猛料：啦啦隊小三內褲是曬在客廳

記者蔡宜芳／綜合報導

知名律師李怡貞日前在節目《11點熱炒店》爆料「啦啦隊女孩介入富商婚姻」，引起網友熱烈討論和猜測。她29日再度發文，坦言「正宮非常不滿」，要求她完整傳達曬內褲事件的詳情，PO文引網友紛紛表示傻眼。

▲李怡貞在節目中爆料啦啦隊女孩介入富商婚姻。（圖／翻攝自YouTube）

李怡貞在爆料時，曾提到啦啦隊小三在富商家曬內褲的事情，但由於太過輕描淡寫，讓正宮「非常不滿和憤怒」，於是她29日再度補充發文說：「（正宮）希望我能完整傳達，關於啦啦隊小三侵門踏戶在家曬內褲乙事，她是曬在『客廳』。以上補充。」

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▲李怡貞發文。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

李怡貞也表示，已經沒有其它線索可以提供了，「不是我節目上講的、臉書上寫的，我都不認。」她也不會回應任何人的猜測和影射。此外，李怡貞再度強調，富商是自己的「親家公」而不是誤傳的「公公」，至於職業道德一事，「明知道當事人授權還故意在那邊講的職業道德的，嗯，我真的有缺陷，沒有把客廳講完整，是我錯，我掌嘴。」

對此，網友紛紛留言表示「好沒家教的小三啊」、「這麼高調應該要掛門口、門鈴上，告知有人來過」、「是狗尿尿佔地盤的概念嗎」、「我真的大笑，超會補刀」。