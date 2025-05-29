康康才甜慶結婚14週年！　「深夜私聊玉女歌手」老婆反應曝光

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▲▼ 康康現身為周思潔演唱會記者會站台。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 康康現身為周思潔演唱會記者會站台。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

「玉女歌手」周思潔近來推出與金曲歌王蕭煌奇合作的新EP《人生就是學》，今（29日）舉辦記者會，更宣布將在9月20日於台北國際會議中心舉辦「不晚」演唱會，這也是她時隔3年再度開唱，也首度解鎖大場地，周思潔感性說：「沒有想到這麼快就有這個機會。」也感謝所有粉絲的支持和鼓勵，「重返歌壇時間不久，就累積兩張音樂作品，也順利唱進TICC，真的好感恩！」

▲▼ 周思潔和康康私交甚篤。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 周思潔和康康私交甚篤。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 周思潔 《不晚》 演唱會記者會。（圖／記者黃克翔攝）

今好友康康也特別前來獻花，還下跪獻花，周思潔感謝老友前來力挺，並表示康康有情有義，為了她記者會喬了好幾次日期，毫無怨言，今天也是他錄影日，康康特別壓縮自己時間，專程中途前來當嘉賓。「真的讓我很感動。」康康日前歡慶58歲生日，也跟老婆慶祝結婚14周年紀念日，康康笑說在他生日的半夜還跟周思潔講了30分鐘的電話深聊心事，老婆都知道他跟周思潔很親近，完全不會吃醋。

周思潔近來正忙籌備演唱會，被問到會否邀請康康擔任嘉賓，她賣關子說：「正在醞釀當中。」康康也大讚周思潔很寵粉，一定會送上出其不意的驚喜，周思潔先前在台中街上意外摔倒，導致膝蓋骨裂，在家修養半年現在已恢復健康，今天在台上又唱又跳，她謝謝粉絲關心，幽默自嘲：「台中市政府也有來關心，我一摔成名。」
 

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