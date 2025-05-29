張惠妹、周董「背後重要男人」轉戰歌壇！　2大咖天后助陣面子超大

▲馬天佑6月將來台宣傳新專輯。（圖／Fame Glory提供）



記者翁子涵／台北報導

香港新銳音樂人馬天佑推出新專輯《nude》，將於6月首度跨海來台宣傳，他不僅是歌手，更是一位造型師及KOL，出道至今合作過大牌無數，包括張惠妹、周杰倫、蕭亞軒、 TWINS、林峯等人的專輯或MV視覺造型都出自於他之手，這次特別力邀金曲歌后魏如萱跨刀合作，兩人特別以粵語對唱〈我們什麼都不是〉合唱版。

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▲▼馬天佑新歌〈我們什麼都不是〉合唱版邀來金曲歌后魏如萱獻聲。（圖／Fame Glory提供）



提及合作的淵源，馬天佑透露當時在思考合唱人選時，腦中首位浮現的人選就是魏如萱，「因為這首歌的旋律實在非常適合她，如果沒有找她合唱，不但會對不起這首歌，更會遺憾一輩子！」冒著被拒絕風險的馬天佑，當時鼓起勇氣聯繫魏如萱經紀人，沒想到對方一口氣答應合唱，讓馬天佑感動地說：「說真的當時真的沒有把握，畢竟全首歌都是廣東話。但是這個行業有趣的地方就是充滿可能性，只要你抱着希望，總會在人生找到一些驚喜！」

儘管兩人因工作關係身處台、港兩地，從見面到配唱僅能靠著視訊聯繫溝通，但卻能靠著彼此歌聲傳遞情感，馬天佑表示：「原本擔心粵語歌發音難度高，特別找了一位住台灣的香港歌手傅又宣協助配唱，沒想到魏如萱的不僅發音超標準，一唱更讓我跟製作人在香港的錄音室內一直起雞皮疙瘩，錄音過程中一直重複說『太好聽了！』而且我跟魏如萱很巧的還帶著同一款式的帽子，感覺一切都是冥冥中注定！」

馬天佑這次發片也獲天后蕭亞軒愛的鼓勵，原來他曾在2014年參與蕭亞軒《我愛我》專輯造型工作，他表示：「最讓我印象深刻的幾句話，就是她叮嚀我站上舞台最重要的不是表演給別人看，而是要像在浴室洗澡一樣享受自己。當你完全放鬆，觀眾反而會被你的魅力抓住！這些話語讓我調整了心態，不再焦慮『夠不夠好』，而是專注在『我有多愛這個舞台』！」在他發片當天，蕭亞軒還特別在社群上發限動鼓勵「I’m so proud of you！」足見兩人交情深厚。

