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《山忌》邱以太全裸露屁「林葉亭打9分」　陳孝萱全素顏演出：終於找到兒子

記者蕭采薇／台北報導

電影《山忌 黃衣小飛俠》改編自台灣鄉野傳說，請並到久違的陳孝萱在大銀幕演出。她為演出喪子的媽媽，全程素顏出鏡，狀態極度憔悴。不過她和飾演兒子的邱以太，其實並沒有對到戲，28日在體試映會才第一次見面，陳孝萱笑說：「我們電影裡一直在找兒子，今天終於找到了！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》監製陳信吉、導演蔡佳穎攜手演員陳孝萱、陳如山及邱以太一同出席映後聯訪。（圖／華映提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》（左起）邱以太、陳孝萱、陳如山飾演一家人。（圖／華映提供）

 在《山忌 黃衣小飛俠》中，陳孝萱飾演的「品蓮」在愛子失蹤與丈夫發瘋的雙重打擊下憔悴不已。她笑說自己本來就要素顏上陣，但還被補妝化成更蒼白狀態，「我一開始不知道自己被畫成怎樣，是經紀人說我好可憐，但我沒感覺，直到上廁所照鏡子才被自己嚇到。」

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其中一場尖叫戲，陳孝萱更以高頻且淒厲的尖叫聲驚嚇全場，讓同場演出的袁澧林直呼：「叫得很好聽，像救護車一樣，詭異卻又很優雅！」導演蔡佳穎也坦言，原以為現場出了意外，急忙衝去查看，「她的叫聲真的太有戲了，當下真的有種『靠，發生什麼事？』的感覺。」

▲《山忌 黃衣小飛俠》監製陳信吉、導演蔡佳穎攜手演員陳孝萱、陳如山及邱以太一同出席映後聯訪。（圖／華映提供）

▲陳孝萱在《山忌 黃衣小飛俠》全程素顏演出。（圖／華映提供）

近期參與BL劇受到熱烈討論人氣飆升的邱以太，在《山忌 黃衣小飛俠》獻出從影最大尺度，飾演在山中遇難的大學生，不僅全裸上陣，更挑戰被掐脖懸掛的高難度演出。聽說拍攝這場露屁股戲時，附近工寮一些阿伯也跑來圍觀，邱以太緊張解釋：「重點部分都有做好防護措施啦！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》監製陳信吉、導演蔡佳穎攜手演員陳孝萱、陳如山及邱以太一同出席映後聯訪。（圖／華映提供）

▲（左起）林葉亭給兒子邱以太的屁股打9分。（圖／華映提供）

但他仍害羞直呼：「第一次在劇組面前穿那麼少，又害羞又緊張，而且因為當時實在太冷了，腦袋完全沒辦法思考。」今天媒體試片，邱以太的媽媽林葉亭及家人也到場支持，他表示：「平常很少有機會能看到自己的屁股，第一次在大銀幕看到，蠻翹的。」

▲《山忌 黃衣小飛俠》監製陳信吉、導演蔡佳穎攜手演員陳孝萱、陳如山及邱以太一同出席映後聯訪。（圖／華映提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》陳孝萱、陳如山片中苦尋遭遇山難的兒子。（圖／華映提供）

而邱以太媽媽林葉亭這天也出席看片，她給了兒子屁股9分的高分，更爆料邱以太還特別在家練臀部線條，「他平常就是愛保養的人，長一顆痘痘就會找我求救。」邱以太在一旁直說：「媽媽沒給太多保養建議，覺得男生不用保養到這麼多，反而是我很常問她這是什麼？那是什麼？」

▲《山忌 黃衣小飛俠》監製陳信吉、導演蔡佳穎攜手演員陳孝萱、陳如山及邱以太一同出席映後聯訪。（圖／華映提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》邱以太全裸演出。（圖／華映提供）

陳如山片中飾演失心瘋父親，他透露一場懸崖拉扯戲必須被鋼絲反覆拉扯，讓「該邊」腫脹瘀青。另外，陳如山在電影中與邱以太飾演父子，但今天卻是兩人開拍電影後首次相遇，不過陳如山爆料，其實自己在邱以太2歲時就見過，因為當時林葉亭正好是四分衛第一張專輯的造型師，今也算是另類重逢，電影《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日全台上映。

 

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山忌 黃衣小飛俠黃衣小飛俠陳孝萱陳如山邱以太林葉亭

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