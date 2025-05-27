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全美音樂獎／怪奇比莉「入圍7項全拿」大贏家　女神卡卡狂掃3大獎

記者蕭采薇／綜合報導

2025全美音樂獎（American Music Awards，簡稱 AMAs），27日上午於拉斯維加斯頒發。怪奇比莉（Billie Eilish）狂掃包含「年度藝人」、「年度歌曲」等大獎，入圍7項全拿成為本屆最大贏家，而甫結束在新加坡演唱會的女神卡卡（Lady Gaga）也拿下「年度合作」、「最受歡迎音樂錄影帶」和「最受歡迎電音／舞曲歌手」等3項大獎。

▲怪奇比莉（Billie Eilish）全美音樂獎。（圖／路透）

▲怪奇比莉入圍7項全拿，成為本屆全美音樂獎最大贏家。（圖／路透）

去年發行首張鄉村專輯的串流霸主巨星馬龍（Post Malone），則拿下生涯第一座「最受歡迎鄉村男歌手」，而饒舌之神阿姆（Eminem）則是睽違 15 年再拿 AMAs，抱回本屆「最受歡迎嘻哈男歌手」和「最受歡迎嘻哈專輯 」。
 
怪奇比莉在預錄的「年度藝人」得獎感言中激動說道：「我的天啊，年度藝人！這太瘋狂了，我說不出話了，超級謝謝你們，我愛死你們了！」她表示因為正在巡演中，所以沒能出席典禮，「我正在巡演中，準備在世界各地見到大家，謝謝 AMAs 和粉絲，我知道是你們投的票，這對我來說意義非凡。我真的很幸運能做我現在在做的事，而且是與你們一起。」

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▲女神卡卡（Lady Gaga）近日於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

▲近來以Coachella演出震撼全球樂迷的女神卡卡，也在全美音樂獎拿了3獎。（圖／達志影像）

同樣沒能出席典禮的阿姆，身穿黑外套與棒球帽，一身帥氣輕鬆的樣貌出現在鏡頭前，發表拿下「最受歡迎嘻哈男歌手」的感言，他既感性又搞笑說：「我很感激，我想我第一次拿到 AMAs 應該是 23 年前，而我現在才 24 歲，想起來真瘋狂！真心感謝粉絲以及為我投票的各位。」

而上個月才首度來台完售開唱的「透明系少女」葛蕾西（Gracie Abrams），憑藉超高人氣不負眾望拿下「年度新人」，她在預錄的得獎感言影片中表示，能與自己欣賞的藝人共同入圍已經感到相當榮幸，並將獎項獻給粉絲。

▲珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）全美音樂獎。（圖／路透）

▲珍妮佛羅培茲擔任全美音樂獎主持人，也帶來精彩的開場演出。（圖／路透）

表演部分，本屆主持人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）先是在開場以華麗舞台與舞蹈重新演繹過去一年來自女神卡卡、怪奇比莉、肯卓克拉瑪的熱門單曲，瞬間點燃全場氣氛；而去年底發行第五張個人專輯《愛的花束》（Bouquet）的流行天后關史蒂芬妮（Gwen Stefani），也在本屆典禮帶來新專輯中的《Swallow My Tears》，以及經典曲《The Sweet Escape》、《Hollaback Girl》的組曲演出。

▲珍娜傑克森（Janet Jackson）全美音樂獎。（圖／路透）

▲珍娜傑克森在全美音樂獎的演出，讓樂迷深陷回憶殺。（圖／路透）

近年備受矚目的美國新生代演歌雙棲才女芮妮瑞普（Reneé Rapp），也帶來上周甫發行的新單曲《Leave Me Alone》首唱。拿下本屆偶像獎（Icon Award）的天后珍娜傑克森（Janet Jackson），則是帶來睽違７年的電視演出成為本屆一大亮點，她身穿寬鬆牛仔褲搭配白色外套登台，一連演唱近期重回全球串流排行的熱門單曲《Someone to Call My Lover》以及《All For You》，讓樂迷深陷回憶殺。
 
2025 年 AMAs 全美音樂獎 重點得獎名單
 
年度藝人 ARTIST OF THE YEAR
怪奇比莉（Billie Eilish）
 
年度新人 NEW ARTIST OF THE YEAR
葛蕾西（Gracie Abrams）
 
年度專輯 ALBUM OF THE YEAR
怪奇比莉（Billie Eilish）《溫柔重擊》（HIT ME HARD AND SOFT）
 
年度歌曲 SONG OF THE YEAR
怪奇比莉（Billie Eilish）《BIRDS OF A FEATHER》
 
年度合作 COLLABORATION OF THE YEAR
女神卡卡（Lady Gaga）& 火星人布魯諾（Bruno Mars）《Die With A Smile》
 
年度社群單曲 SOCIAL SONG OF THE YEAR
多琪（Doechii）《Anxiety》
 
最受歡迎巡演藝人 FAVORITE TOURING ARTIST
怪奇比莉（Billie Eilish）
 
最受歡迎音樂錄影帶 FAVORITE MUSIC VIDEO
女神卡卡（Lady Gaga） & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《Die With A Smile》
 
最受歡迎流行男歌手 FAVORITE MALE POP ARTIST
火星人布魯諾（Bruno Mars）
 
最受歡迎流行女歌手 FAVORITE FEMALE POP ARTIST
怪奇比莉（Billie Eilish）
 
最受歡迎流行專輯 FAVORITE POP ALBUM
怪奇比莉（Billie Eilish）《溫柔重擊》（HIT ME HARD AND SOFT）
 
最受歡迎流行歌曲 FAVORITE POP SONG
怪奇比莉（Billie Eilish）《BIRDS OF A FEATHER》
 
最受歡迎鄉村男歌手 FAVORITE MALE COUNTRY ARTIST
巨星馬龍（Post Malone）
 
最受歡迎鄉村女歌手 FAVORITE FEMALE COUNTRY ARTIST
碧昂絲（Beyoncé）
 
最受歡迎鄉村專輯 FAVORITE COUNTRY ALBUM
碧昂絲（Beyoncé）《牛仔卡特》（COWBOY CARTER）
 
最受歡迎鄉村歌曲 FAVORITE COUNTRY SONG
巨星馬龍（Post Malone）ft. 摩根沃倫（Morgan Wallen）《I Had Some Help》
 
最受歡迎嘻哈男歌手 FAVORITE MALE HIP-HOP ARTIST
阿姆（Eminem）
 
最受歡迎嘻哈女歌手 FAVORITE FEMALE HIP-HOP ARTIST
梅根尤物（Megan Thee Stallion）
 
最受歡迎嘻哈專輯 FAVORITE HIP-HOP ALBUM
阿姆（Eminem）《終結大痞子》（The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)）
 
最受歡迎嘻哈歌曲 FAVORITE HIP-HOP SONG
肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）《Not Like Us》
 
最受歡迎節奏藍調男歌手 FAVORITE MALE R&B ARTIST
威肯（The Weeknd）
 
最受歡迎節奏藍調女歌手 FAVORITE FEMALE R&B ARTIST
SZA
 
最受歡迎節奏藍調專輯 FAVORITE R&B ALBUM
威肯（The Weeknd）《追逐明日》（Hurry Up Tomorrow）
 
最受歡迎節奏藍調歌曲 FAVORITE R&B SONG
SZA《Saturn》

 

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怪奇比莉Billie Eilish全美音樂獎女神卡卡Lady Gaga

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