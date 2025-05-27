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快訊／震撼彈！GD小巨蛋宣布加場　「2波開賣時間」全解禁

記者蔡琛儀／台北報導

南韓天王G-DRAGON即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱經過前幾波官方會員、凱基銀行卡友等優先購，今天下午1點終於輪到一般民眾全面開賣，但準時登入，卻有不少粉絲準時一點進去就沒了，還有人哀嚎空轉了1小時依然買不到，稍早主辦單位宣布，7月11日確定同場地再加一場！

▲▼GD首爾演唱會。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲GD台北場宣布加場。（圖／Galaxy Corporation提供）

睽違8年，G-DRAGON終於再度來台開唱，此次巡演象徵他強勢回歸國際舞台，分別是8960、7960、7880、7280、6680、5580、4580、3580、800元，門票採全面實名制。加場場次官方會員優先購於6月3日早上10點開放，全面啟售則是在6月4日下午1點開放。

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主辦單位超級圓頂表示，感謝大家對G-DRAGON7月台北演唱會的支持，在此呼籲以及強調，請不要聽信網路謠言以及在「非官方售票平台」購買門票，本場演出的門票僅在已公布的售票方式以及售票網站販售。

另外，關於本次實名制的規則，為了避免消費者誤解，已經登記購票的姓名或證號只能選擇其中一項做「更正」，並非兩者都能同時更換，也請大家勿以訛傳訛。

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