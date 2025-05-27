陸劇男神遭22歲甜美女星惡整！　拍吻戲「偷吃辣條」宋威龍一親傻眼

記者黃庠棻／台北報導

古裝權謀甜寵劇《韶華若錦》改編人氣小說《小豆蔻》，由宋威龍、包上恩領銜主演，攜手代露娃、白澍、柯穎、全伊倫等顏值實力兼具的新生代演員，打造出三對超養眼CP。融合先婚後愛、權謀探案、攜手破局等元素，講述冷面戰神江緒與將門貴女明檀因政治聯姻被迫成婚，卻在相處中默契升溫，共破陰謀的的成長愛情故事。

▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）

《韶華若錦》節奏明快、笑點自然不造作，一開播即以黑馬姿態竄紅，網友直呼「節奏爽感拉滿」，開局六集就送走姨娘與庶姐，大快人心。定北王江緒（宋威龍飾）與明檀（包上恩飾）初遇便誤會重重，女方怒封他為「鬼見愁」，兩人針鋒相對、火花四射。

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▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）

江緒口口聲聲說「若娶此女為妻是本王瞎了眼」，卻每次對上明檀都暗自偷笑，觀眾笑封「暗爽哥」、「嘴比命硬的男人」。幾場英雄救美後，明檀誤會解除，從最不想嫁的惡煞王爺，到逐漸動心的命中良人，最終一紙聖旨賜婚，成就了一場「高能打臉名場面」。

▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）

宋威龍飾演的江緒擁有過人智謀，能抽絲剝繭破解陰謀，與明檀（包上恩飾）從聯姻到相知相守，情感遞進自然動人。宋威龍透露，印象最深的一場戲，是明檀為江緒放煙火的瞬間「那是江緒真正動心的時候」。

▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）

戲外，宋威龍也展現敬業態度，穿著古裝冬衣在超過40度高溫下拍攝武戲，笑說「很多人中暑，武行更辛苦。」身為少林寺出身、練過武術的他特別能感同身受，讓角色動作與情感更真實，網友更直呼「打戲超帥，看得超爽！」

▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）

繼《裝腔啟示錄》、《鐵血丹心》後，包上恩在《韶華若錦》中飾演高智商女主角「明檀」，以剛柔並濟、機敏果敢的形象大獲好評。她不是柔弱小白花，而是能與定北王並肩破局的「賢內助」。從政治聯姻到攜手查案，她始終有主見、有行動力。

▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）

包上恩在劇中表現多面立體，既能力抗陰謀、對嘴眾人不輸陣，也能在情感上溫柔堅定，陪伴江緒走過陰霾與成長。戲外她則展現出活潑搞怪的另一面，為劇組帶來滿滿歡樂。據悉，在一場吻戲拍攝前，包上恩故意吃了辣條，讓宋威龍瞬間傻眼，笑場不斷，也讓觀眾看見這對「小龍包」CP戲裡戲外都火花十足。

▲《韶華若錦》由宋威龍、包上恩主演。（圖／龍華電視提供）



古裝契約甜寵劇《韶華若錦》已於5/19起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架，龍華電視全台首播敬請期待。