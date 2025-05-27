雪碧化身禮生「低胸禮服解放事業線」！　散仙女氣場網讚：最美天菜

記者顧齊祐／綜合報導

網紅雪碧（方祺媛）以火辣外型和大膽風格走紅，被封為「情色教主」，時常在社群平台分享美照與生活點滴。近日，她罕見現身宮廟遶境活動，以一襲粉紅亮片低胸禮服化身「一日禮生」，瞬間吸引眾人目光，為宗教活動增添話題。

▲雪碧現身宮廟遶境活動，擔任一日禮生。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）



雪碧透過社群平台曬出活動照片，只見她頭戴華麗粉色頭飾，身穿典雅粉色禮服，手持神轎旗幟站在隊伍前方，散發出仙氣十足的氣場。低胸設計的禮服完美突顯她的傲人身材曲線，展現出自信與魅力，讓粉絲們大飽眼福。

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▲雪碧身穿典雅粉色服飾，散發仙氣十足的氣場。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）



活動照片一經發布，立刻引發網友熱烈討論，留言直呼「妳是最美的天菜」、「這是仙女下凡」、「居然能請到你當禮生」、「這仙女太犯規」。雪碧的亮相不僅為宗教活動增添話題，更再度展現其高人氣與吸睛能力。

▲雪碧罕見現身宮廟活動，吸引眾人目光。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）