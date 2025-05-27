鍾欣凌吐育娃苦水　坐擁裸男人體三明治舒壓

記者葉文正／台北報導

TVBS《11點熱吵店》邀來由製作人戴天易製作新戲《拜六禮拜》的主演群，以及發新單曲的薔薔，吐露埋藏心中的壓力源。《拜六禮拜》討論女性在人生不同階段的迷惘，探討現代人如何平衡工作與生活，儘管劇中透過小鎮的日常，呈現以「慢活」的核心概念，但劇中演員鍾欣凌、丁寧、劉書宏、王品澔，面對現實生活仍有數不完的壓力。

▲鍾欣凌(中)被裸男包圍。（圖／TVBS提供）

鍾欣凌生第一胎時，育嬰過程備受艱辛，她大吐苦水：「孩子塞不回去！」節目安排她體驗雙裸男貼身秀，協助她徹底放鬆，大尺度近身艷舞，讓鍾欣凌臉紅心跳，數度害羞閉起眼睛。

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▲丁寧曾陷入天人交戰。（圖／TVBS提供）



鍾欣凌39歲生第一胎，她事前信心滿滿說：「不就是餵奶、換尿布、洗澡、哄睡而已。」豈料事與願違，小孩天天夜哭，從晚上12點一路哭到早上5點，天天操勞下，她笑說體重掉到人生最瘦81公斤。她回憶有次出外景，睡醒竟止不住地落淚，「因為我突然想到，那天是我生產9年來，第一次睡到自然醒」。

節目見她壓力山大，特別送上舒壓套餐─猛男陪吃麻辣火鍋，只見2位猛男裸上身，露出結實胸肌，緊黏著鍾欣凌火辣熱舞，將她前後包夾變成「人體三明治」，隨後又體貼餵食火鍋肉，鍾欣凌看著鮮肉吃辣肉，從開始嘶吼受不了，到後來面露舒服表情，成功舒壓。



丁寧平日灑脫，但面臨是否要幫媽媽插管時，陷入天人交戰中。她在工作檔期最滿的時刻，手上同時有戲劇、電影和舞台劇，母親卻生病住進加護病房。有一天她接到急診室通知媽媽病危，詢問是否要插管，儘管違背媽媽不急救的心願，仍選擇延續媽媽的生命，她說：「我自認看淡生死，但那一刻還是太難了，真的沒辦法！」媽媽雖被救活，卻不諒解丁寧，拒絕再與她溝通，丁寧只能好好解釋自己不捨心情，並保證下次絕對放手。再接到病危通知時，丁寧做好準備，回覆醫院：「對！我們選擇不插管。」



另外，薔薔到亞馬遜叢林錄製節目，帶著男友隨行，因環境惡劣，2人都有壓力而產生摩擦，甚至還大打出手；劉書宏工作與生活難以兼顧，導致冷落當時女友；王品澔試鏡屢不成，逞強報喜不報憂，造成與媽媽的距離漸行漸遠。節目安排拳擊、采耳等體驗，紓解藝人各自壓力，本集節目都在5月28日晚間11點TVBS 42台《11點熱吵店》。