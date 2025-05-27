眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」　登頂過程超驚悚

記者張筱涵／綜合報導

65歲資深媒體人眭澔平年初宣布挑戰世界第一高峰聖母峰，盼成為台灣史上最高齡登頂成功者。然而這場壯志之旅，卻因突發嚴重高山症緊急喊卡，不得不返台住院修養。同行攀登的「登山網紅」曾格爾亦在社群分享艱辛過程，揭露高原極限環境下的生理與心理煎熬。

▲眭澔平（左二）日前與曾格爾（右一）挑戰攀登聖母峰，卻傳出嚴重意外。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾格爾Grace Tseng）



眭澔平與曾格爾於4月底啟程，搭乘直升機從尼泊爾海拔2860公尺直達5364公尺基地營，未經高度適應即展開攀登，導致眭澔平出現劇烈高山症。他高燒至39.8度、長達60小時昏睡不醒，期間甚至上吐下瀉、脫肛與失禁，三度搭機撤離急救。他事後透過社群表示：「至今查不出高燒原因，但那幾天真的彷彿走了一遭鬼門關。」

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而曾格爾則在5月26日深夜於社群平台發文，娓娓道來自己在高山中面對的極限挑戰。她透露，在三營進行高度適應時，因長期服用A酸導致嘴唇變薄，直接曬出一顆顆水泡，最後整片嘴唇腫脹破裂，「液體滲進睡袋布層，在零下二十多度的夜裡，我硬生生將黏合的嘴唇撕開，血絲沿著唇線滲出」，疼痛如焰，令她一夜無眠。

▲曾格爾嘴唇乾裂和身上多處傷痕。（圖／翻攝自Instagram／gracetseng_0821）



她同時也經歷生理期來襲，體力極度虛弱，在昆布冰川上邊咳邊吐，仍堅持行走。她感性寫下：「寒風灌進肺裡，我用指甲掐著大腿，只為提醒自己：撐住，再一下就到了。」即使痛苦仍堅信「真正的登山，不是面對外在的高度，而是挑戰昨天的自己。」

這是曾格爾第22次挑戰八千米山峰，她仍抱持謙卑心境，讚許所有「選擇行動而非空言」的人：「只有行動，能真正推動世界一寸一寸地移動。」

▲曾格爾第22次挑戰八千米山峰。（圖／翻攝自Instagram／gracetseng_0821）