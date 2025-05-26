冠佑女兒遊環球翻出「童年父女合照」！　對比後網驚：等比例放大

記者顧齊祐／綜合報導

五月天鼓手冠佑的大女兒劉芯妤（小玫瑰）因清秀外貌與優雅氣質受到不少網友關注，近日她在社群平台分享了一系列環球影城的遊玩照片，並特地附上一張童年時與爸爸同遊的合影，引發粉絲熱烈討論。

▲小玫瑰分享在環球影城遊玩的照片。（圖／翻攝自Instagram／roselyn_1020）



小玫瑰曬出的美照中，披著一頭淺棕色長髮，搭配黑色鴨舌帽與白色T恤，整體造型簡約又時尚，展現青春活力。她在遊樂園中盡情享受歡樂氛圍，笑容洋溢。除此之外，她還翻出小時候與冠佑同遊環球影城的合影，並回憶寫道：「上次跟爸爸來的時候，我還很小一隻」，流露出滿滿的父女情。

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▲小玫瑰兒時與冠佑同遊環球影城的照片。（圖／翻攝自Instagram／roselyn_1020）



童年合影曝光後，立刻吸引大批粉絲留言讚美。不少網友稱讚小玫瑰「感覺都沒怎麼變欸，從小美到大」、「等比例長大的玫瑰寶寶」、「小時候可愛，長大了漂亮」。而冠佑年輕時的模樣也成為話題焦點，粉絲紛紛驚呼「為什麼冠佑一直沒變」、「冠佑連髮型都沒變」，展現對父女倆的高度關注與喜愛。

▲冠佑和女兒的合照與現今對比，令粉絲相當驚訝（圖／翻攝自Instagram／roselyn_1020）

