路人「孩子那麼大了還抱」勸就醫　宋哥高鐵怒開罵：她才2歲

記者劉宜庭／綜合報導女星

女星宋哥（宋依璇）婚後育有2個寶貝女兒，近日在節目中暢談育兒經，坦率分享自己為人母後，最害怕遇到的就是路人的指指點點，她舉例，經常被人狂勸「小孩看起來都那麼大了，妳怎麼還在抱？」但其實愛女當時僅2歲，讓她一度氣到在高鐵站破口大罵「甘你屁事」！

在節目《11點熱吵店》中，宋哥提到自己育有2個女兒，孩子成長過程中，經常因身高發育較快，被誤以為「超齡行為」，例如年僅大女兒2歲時因身形高挑，常被路人指點點「那麼大了還在抱」，讓她十分無奈：「講到後來我就有點懶得跟路人解釋這件事。」

宋哥坦言，這類干涉型路人最讓她無法忍受，尤其當對方完全不願停下批評，更讓她情緒爆發，她舉例有次抱著當時僅2歲的大女兒搭高鐵，同時又要處理推車，突然前面一排的乘客突然轉過來說：「我跟妳講，一定要帶妳的小孩去看醫生。」讓她傻眼回問：「怎麼了？」

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▲宋哥錄影分享被路人指指點點的經驗。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



接著，該名路人展開各種分析，「因為妳的小孩那麼大了，她還需要妳抱，還需要坐嬰兒推車，這樣是不對的。」當下，宋哥解釋：「她才兩歲，謝謝妳，謝謝。」本以為對方會就此罷休，怎料完全相反，「他繼續講，他就會說『不是啦，妳一定要聽我的勸喇、小孩不能這樣子，妳做大人的…我們有經驗』。」

宋哥說：「那一次我真的有生氣到，在高鐵站跟人家破口大罵，我就跟他講『她明明就還很小，干你屁事』什麼什麼。」還有一次，她一打二帶著女兒們搭乘巴士，孩子們聲音已經壓低講悄悄話，卻仍被前排男子多次側目發出「嘖」聲，反覆多次後，她忍不住直問：「是我講話很大聲還是小孩很大聲嗎？」

沒想到對方竟冷漠回應：「沒有啊，我純粹就只是不喜歡小孩而已，如果你們要帶一個以上的小孩出門的話，你們為什麼不開車啊？」她事後回想起這段往事，無奈表示：「我真的好討厭那種愛管閒事的路人，這種真的會讓人家會害怕。」