黃正音正式斷開9年尪！　「房地產假扣押全解除」

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星黃正音與丈夫李英敦的婚姻正式畫下句點。根據她所屬經紀公司 Wai One Entertainment 於5月26日發布的聲明，黃正音的離婚訴訟已由家庭法院調解成立並獲確定，雙方圓滿結束婚姻關係，離婚正式生效。

▲黃正音。（圖／翻攝自Instagram／jungeum84）



經紀公司也回應日前備受關注的房產假扣押事件，說明該行為是「在離婚訴訟過程中整理夫妻共同財產的保全處分」，並強調這是訴訟期間的常見法律程序，並無異常。目前隨著離婚程序完結，所有假扣押也將一併解除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公司進一步對社會大眾致歉，表示「在黃正音個人離婚過程中，無意間造成各種擔憂，我們深感抱歉」，並承諾將全力協助她儘快處理其名下個人法人的相關法律問題。

黃正音於2016年與企業家李英敦結婚，婚後育有兩子。期間曾於2020年提出離婚訴訟後又和解，2023年底再次傳出婚變，如今兩人最終走向離異。此次離婚落幕，也讓外界對黃正音未來的事業發展更加關注。

【Wai One Entertainment官方立場全文翻譯】

大家好，這裡是 Wai One Entertainment。

黃正音小姐的離婚訴訟已於2025年5月26日經由家庭法院的調解決定確定後圓滿結束。至此，離婚正式成立。

另外，5月23日報導的房地產假扣押案件，係在離婚訴訟期間，雙方為了整理夫妻共同財產，互相進行財產保全處分所致，這是離婚訴訟程序中常見的情況。隨著離婚訴訟已經結束，該假扣押措施也將全部解除。該事件在訴訟結束前被報導，導致我們未能及時作出詳細說明，對此深表歉意，敬請諒解。

對於演員個人離婚過程中無意間造成的各種憂慮，我們誠摯致歉，關於黃正音小姐個人法人相關的訴訟案件，我們也會盡最大努力，儘快妥善處理完畢。