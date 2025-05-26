爸媽都罹癌…賈靜雯活動現場哭了！　心疼弟媳朱芯儀喊話：我都在

記者黃庠棻／台北報導

女星賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密。今（26）日賈靜雯出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，獻聲朗讀乳癌繪本《愛的冒險罐》，鼓勵病友「事情發生，就要面對」。

▲賈靜雯擔任「有限度的無限Do」衛教大使。（圖／台灣癌症基金會與年輕病友協會）

賈靜雯每2、3年都會安排全身健檢，日前她才帶著媽媽和老公修杰楷去檢查，報告出爐後結果一切安好，並沒有出現太多紅字，她分享今年腸胃鏡只有安排先生，笑說「因為我跟媽媽之前有安排腸胃鏡，所以這次只有他做，他很暈倒，那天清腸清得很乾淨。」賈靜雯認為幫家人安排健檢也是種「關心的表現」。

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▲賈靜雯擔任「有限度的無限Do」衛教大使。（圖／台灣癌症基金會與年輕病友協會）

談到癌症，賈靜雯的母親先前罹患子宮頸癌三期，她感性表示「爸媽都有癌症，以前媽媽常常燉湯照顧我身體，也努力把自己照顧很好，她那段時間抗癌，不知道什麼時候復發，我覺得要珍惜每個當下，我弟弟跟芯儀的例子，也可以給很多癌友一個樣本，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。」

▲賈靜雯在活動現場落淚。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，賈靜雯也稱讚弟媳「我覺得芯儀很棒，他們很不容易，很多事情都只能自己親身經歷，家人只能給予支持。」在活動現場，賈靜雯也與工作人員聊天，被目擊到在講話過程中落淚，疑似聽到病友分享抗癌故事心疼哭了。

▲賈靜雯談及登上修杰楷節目《修TIME》的心得。（圖／《修TIME》提供）

此外，賈靜雯日前上老公修杰楷YouTube節目《修TIME》創下149萬人次觀看，片中修杰楷帶她喝啤酒、吃路邊攤，進行甜蜜的騎機車約會，結果丈夫被誤會酒駕，讓她笑說「太荒謬了，我們怎麼可能去做不該做的事！」