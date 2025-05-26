蘿拉翻版！吳怡霈經紀人認「挪用公款」惡行曝　多位受害者出面指控

記者孟育民／台北報導

藝人吳怡霈近日突然在臉書公開發出聲明，指出工作室在近期進行內部帳務稽核時，意外發現帳務紀錄與實際操作之間有「重大落差」，經過團隊詳細查核與評估後，決定正式與經紀人江小姐終止合作關係，並立即啟動調查程序，被網友認為是蘿拉事件翻版，掀起討論。對此，江小姐也做出回應，坦承所有罪責！

▲吳怡霈經紀人任挪用公款。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈 Patty）

吳怡霈聲明中特別強調，若過去與江小姐之間曾有任何「私下金錢往來、款項交付或合作安排」，這些行為均為對方個人決定，未經工作室授權，也不代表吳怡霈本人或團隊的立場。工作室呼籲，如因此而產生任何疑慮或影響，歡迎主動與他們聯繫，他們將全力配合協助釐清。面對這起突如其來的財務風波，吳怡霈與團隊也承諾：「我們深知，每一份信任都彌足珍貴。未來也將持續強化內部制度，守護所有夥伴與支持者的權益。」

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▲吳怡霈目前與江小姐終止合作關係。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈 Patty）



對此，江小姐在聲明底下回應，並坦承錯誤：「各位大家好，在此向各位致歉並為聲明。因本人一時失慮，利用擔任吳怡霈小姐經紀人之便，除了取得她的信任而任意挪用他公司的帳戶金錢外，現已經解除與她之間的經紀關係，並離開她所屬公司。本人更利用怡霈在娛樂圈的人緣，自己對外聲稱可輕易協助順利購票，並要求將代購票的款項匯到本人帳戶，因為此部分純屬本人利用怡霈的名聲而額外對外自行招攬的行為，所以怡霈對此事情完全不知悉，請大家不要誤以為與怡霈有關。關於大家已經付款但尚未取得票券的情況，請各位直接與本人聯繫，我將會與各位妥善處理後續事宜。」

不過，不少受害者在留言底下控訴，表示先前向江小姐購買林俊傑、伍佰等演唱會門票，匯款後卻沒有下文，訊息也不讀不回，「江小姐四月份對外聲稱可購買到演唱會票，大概有18張票，請問能從哪裏獲得處理呢？」江小姐則回應：「我們已經在討無論票券後續 ，如果有其他問題再進一步討論。」似乎案情不單純！