劈5女斷送演藝生涯！張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

記者張筱涵／綜合報導

香港男藝人張致恒近年因財困屢屢登上版面，最新情況再度引發外界關注。已轉行成為寬頻公司外判拉線工的他，需獨力撫養妻子雯雯及4名年幼兒子，加上飼養的寵物，生活開支沉重。雯雯月初透露，夫妻已拖欠一個半月租金，若月底前仍無力繳清，全家恐被逼「攜寵瞓街」。

▲張致恒因醜聞形象一落千丈。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）



張致恒在25日凌晨於社交平台以橙底白字貼出求助訊息：「我好需要一個工作機會，今日必須要6800，幫幫忙。」可見其資金周轉已到臨界點。數小時後，雯雯再發文無奈表示「只差一點點就可以讓生活有所改善，但就連這一點也辦不到」，直指尚未有人伸出援手。

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張致恒昔日以偶像團體出道，2019年爆出「劈腿5女」醜聞，形象重創並遭港媒封為「世紀渣男」，同年他與粉絲雯雯閃婚，短短4年迎來4胎，但演藝工作大幅縮減，收入銳減。期間夫妻多次在網上公開張貼收款QR Code求援，甚至自曝有輕生念頭，令外界擔憂，去年底他被拍到身穿橙色工作服在街頭接線，外界以為生活稍見起色，沒想到農曆年後因公司提早停業，收入再度斷炊。

▲張致恒發文求助。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）



張致恒曾向媒體坦言，多次求職因過往負面形象被拒。有雇主在查證身份後直接解僱，亦有人當面辱罵「渣男」，求生之路難上加難。即便如此，他仍持續接下工地粗活與零星商演，但低薪與不穩定工時難以支撐一家六口基本開支。

對於張致恒一家屢陷困境，社福界建議他們可向當地社會福利署或非政府組織申請緊急援助，同時呼籲網友理性看待、避免網暴。亦有網友留言鼓勵：「四個孩子無辜，盼好心人提供穩定工作。」目前張致恒仍在社群平台持續發布求職資訊，盼能在月底前籌得租金，度過燃眉之急。