ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李多慧新家「豪華內裝」曝光
「台南絕美秘境」免費入場
美國歌王確診罕見腦病
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

納豆 依依 Selina 南澤 海香 石原 希望 村上

劈5女斷送演藝生涯！張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

記者張筱涵／綜合報導

香港男藝人張致恒近年因財困屢屢登上版面，最新情況再度引發外界關注。已轉行成為寬頻公司外判拉線工的他，需獨力撫養妻子雯雯及4名年幼兒子，加上飼養的寵物，生活開支沉重。雯雯月初透露，夫妻已拖欠一個半月租金，若月底前仍無力繳清，全家恐被逼「攜寵瞓街」。

▲▼張致恒。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）

▲張致恒因醜聞形象一落千丈。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）

張致恒在25日凌晨於社交平台以橙底白字貼出求助訊息：「我好需要一個工作機會，今日必須要6800，幫幫忙。」可見其資金周轉已到臨界點。數小時後，雯雯再發文無奈表示「只差一點點就可以讓生活有所改善，但就連這一點也辦不到」，直指尚未有人伸出援手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張致恒昔日以偶像團體出道，2019年爆出「劈腿5女」醜聞，形象重創並遭港媒封為「世紀渣男」，同年他與粉絲雯雯閃婚，短短4年迎來4胎，但演藝工作大幅縮減，收入銳減。期間夫妻多次在網上公開張貼收款QR Code求援，甚至自曝有輕生念頭，令外界擔憂，去年底他被拍到身穿橙色工作服在街頭接線，外界以為生活稍見起色，沒想到農曆年後因公司提早停業，收入再度斷炊。

▲▼張致恒。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）

▲張致恒發文求助。（圖／翻攝自Instagram／stevencheung）

張致恒曾向媒體坦言，多次求職因過往負面形象被拒。有雇主在查證身份後直接解僱，亦有人當面辱罵「渣男」，求生之路難上加難。即便如此，他仍持續接下工地粗活與零星商演，但低薪與不穩定工時難以支撐一家六口基本開支。

對於張致恒一家屢陷困境，社福界建議他們可向當地社會福利署或非政府組織申請緊急援助，同時呼籲網友理性看待、避免網暴。亦有網友留言鼓勵：「四個孩子無辜，盼好心人提供穩定工作。」目前張致恒仍在社群平台持續發布求職資訊，盼能在月底前籌得租金，度過燃眉之急。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張致恒

推薦閱讀

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

11小時前

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

18小時前

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

14小時前

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

5/24 17:05

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

11小時前

依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍

依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍

12小時前

遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛

遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛

10小時前

李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！

李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！

12小時前

宛宛兒正面回擊酸民「挺可悲的」！　重砲開轟：你們真的沒資格

宛宛兒正面回擊酸民「挺可悲的」！　重砲開轟：你們真的沒資格

10小時前

郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三

郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三

1小時前

AV女神宣布拍賣「私密處畫作」！　親繪5幅起標價曝光

AV女神宣布拍賣「私密處畫作」！　親繪5幅起標價曝光

13小時前

唐綺陽運勢／處女座「感情水到渠成」！雙子魅力旺 射手遇唱反調桃花

唐綺陽運勢／處女座「感情水到渠成」！雙子魅力旺 射手遇唱反調桃花

3小時前

熱門影音

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意
「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道
王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！

王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！
修杰楷沒安慰王柏傑　直男群組不會問候XD

修杰楷沒安慰王柏傑　直男群組不會問候XD
陳奕迅高雄開唱　笑喊：我像洗碗的

陳奕迅高雄開唱　笑喊：我像洗碗的
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」
易烊千璽 睽違8年來台 參加「兩岸電影展」

易烊千璽 睽違8年來台 參加「兩岸電影展」
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

NCT WISH來台開唱！　獻跳SJ〈Miracle〉

NCT WISH來台開唱！　獻跳SJ〈Miracle〉

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

田馥甄「台南鹽田裡開唱」千人塞爆　〈田調〉遇難關嘆「真的是瘋了」

田馥甄「台南鹽田裡開唱」千人塞爆　〈田調〉遇難關嘆「真的是瘋了」

看更多

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

李連杰小女兒畢業了！4女兒全是學霸「學歷曝光」　他連小學文憑都沒拿

23分鐘前56

劈5女斷送演藝生涯！張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

1小時前710

郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三

2小時前1

BLACKPINK時隔2年確定推新歌！　梁鉉錫宣布新女團是4人組

2小時前21

小孟老師／5月26日星座運勢　天秤人氣飆升、雙魚求愛成功

3小時前22

唐綺陽運勢／處女座「感情水到渠成」！雙子魅力旺 射手遇唱反調桃花

10小時前1110

宛宛兒正面回擊酸民「挺可悲的」！　重砲開轟：你們真的沒資格

10小時前918

遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛

11小時前711

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

11小時前1315

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

讀者迴響

熱門新聞

  1. 本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來
    11小時前2615
  2. H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了
    18小時前187
  3. 納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光
    14小時前4612
  4. 陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的
    5/24 17:058692
  5. 命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變
    11小時前1411
  6. 依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍
    12小時前6426
  7. 遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛
    10小時前1818
  8. 李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！
    12小時前3813
  9. 宛宛兒正面回擊酸民「挺可悲的」！　重砲開轟：你們真的沒資格
    10小時前2210
  10. 郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三
    1小時前1410
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合