記者蕭采薇／綜合報導

第78屆坎城影展，於台灣時間25日凌晨揭曉獎項。本次唯一入選主競賽項目的華語片《狂野時代》，最終獲得評審團特別獎，演員之一的趙又廷在台下感動到眼淚快掉出來。這也是繼《刺客聶隱娘》後，睽違10年再次有華語電影於坎城影展主競賽獲獎。巧合的是，兩部電影的女主角，都正好是舒淇。

▲畢贛《狂野時代》找來舒淇、易烊千璽主演，成為睽違10年在坎城影展主競賽獲獎的華語片。（圖／路透）

由於法國東南部因火災大規模停電，所幸在停電五小時後，頒獎典禮仍照原訂時間舉行。伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）新作《這只是一場意外》（暫譯，It Was Just an Accident）最終獲得本屆金棕櫚獎。該片以驚悚片形式直面伊朗政治問題，多次為藝術入獄的賈法潘納希，更為此片再次挑戰政府威權。

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▲賈法潘納希新作《這只是一場意外》，獲得本屆金棕櫚獎。（圖／路透）

挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）繼《世界上最爛的人》後，新作《情感的價值》（暫譯，Sentimental Value）獲得本屆評審團大獎。此外，年僅23歲，首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂（Nadia Melliti），以電影《Little Sister》拿下本屆坎城影后。

▲首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂，以電影《Little Sister》拿下本屆坎城影后。（圖／路透）



48歲的巴西男星華格納莫拉（Wagner Moura），則以電影《秘密特工》（The Secret Agent），成為新科坎城影帝，他在劇中飾演巴西軍事獨裁時期，一位為躲避暗殺而隱姓埋名的父親。導演克雷伯曼東沙費侯（Kleber Mendonça Filho），也以同一部電影獲得本屆最佳導演獎。

▲巴西男星華格納莫拉，以電影《秘密特工》成為新科坎城影帝。（圖／路透）

中國名導畢贛曾以《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》享譽國際，此次《狂野時代》找來舒淇、易烊千璽主演，在坎城首映後，獲得長達7分鐘的掌聲。該片最終獲得「評審團特別獎」，是繼侯孝賢以《刺客聶隱娘》拿下第68屆坎城影展最佳導演後，時隔10年再有華語電影於坎城影展主競賽獲獎，也意味該片得以跳過中國電影配額，直接在台灣上映。

▲畢贛新片《狂野時代》，獲得坎城影展「評審團特別獎」。（圖／路透）

畢贛領獎時表示：「謝謝我和我可愛的演員們，還有我的主創們，感謝坎城電影節、感謝評委，感謝那些默默在電影背後付出的人們，謝謝家人們。」該片電影分為六段，易烊千璽一人就分飾五角，包括仿生人、街頭青年等，貫穿不同時空。

▲畢贛領獎時，演員之一的趙又廷在台下激動落淚。（圖／翻攝自官方直播）

第78屆坎城影展 主競賽獎 得獎名單

金棕櫚獎：賈法潘納希《這只是一場意外》

評審團大獎：尤沃金提爾《情感的價值》

最佳導演：克雷伯曼東沙費侯《秘密特工》

最佳男演員：華格納莫拉《秘密特工》

最佳女演員：娜迪亞梅利蒂《Little Sister》

評審團獎：奧利佛勒賽 《Sirat》、瑪莎席林斯基《墜落之聲》（Sound of Falling）

評審團特別獎：畢贛《狂野時代》

最佳劇本：達頓兄弟Jean-Pierre & Luc Dardenne《年輕的母親》（YOUNG MOTHERS）