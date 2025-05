記者蕭采薇/綜合報導

第78屆坎城影展,於台灣時間25日凌晨揭曉獎項。本次唯一入選主競賽項目的華語片《狂野時代》,最終獲得評審團特別獎,演員之一的趙又廷在台下感動到眼淚快掉出來。這也是繼《刺客聶隱娘》後,睽違10年再次有華語電影於坎城影展主競賽獲獎。巧合的是,兩部電影的女主角,都正好是舒淇。

▲畢贛《狂野時代》找來舒淇、易烊千璽主演,成為睽違10年在坎城影展主競賽獲獎的華語片。(圖/路透)

由於法國東南部因火災大規模停電,所幸在停電五小時後,頒獎典禮仍照原訂時間舉行。伊朗導演賈法潘納希(Jafar Panahi)新作《這只是一場意外》(暫譯,It Was Just an Accident)最終獲得本屆金棕櫚獎。該片以驚悚片形式直面伊朗政治問題,多次為藝術入獄的賈法潘納希,更為此片再次挑戰政府威權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈法潘納希新作《這只是一場意外》,獲得本屆金棕櫚獎。(圖/路透)

挪威導演尤沃金提爾(Joachim Trier)繼《世界上最爛的人》後,新作《情感的價值》(暫譯,Sentimental Value)獲得本屆評審團大獎。此外,年僅23歲,首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂(Nadia Melliti),以電影《Little Sister》拿下本屆坎城影后。

▲首次擔任主演的法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂,以電影《Little Sister》拿下本屆坎城影后。(圖/路透)



48歲的巴西男星華格納莫拉(Wagner Moura),則以電影《秘密特工》(The Secret Agent),成為新科坎城影帝,他在劇中飾演巴西軍事獨裁時期,一位為躲避暗殺而隱姓埋名的父親。導演克雷伯曼東沙費侯(Kleber Mendonça Filho),也以同一部電影獲得本屆最佳導演獎。

▲巴西男星華格納莫拉,以電影《秘密特工》成為新科坎城影帝。(圖/路透)

中國名導畢贛曾以《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》享譽國際,此次《狂野時代》找來舒淇、易烊千璽主演,在坎城首映後,獲得長達7分鐘的掌聲。該片最終獲得「評審團特別獎」,是繼侯孝賢以《刺客聶隱娘》拿下第68屆坎城影展最佳導演後,時隔10年再有華語電影於坎城影展主競賽獲獎,也意味該片得以跳過中國電影配額,直接在台灣上映。

▲畢贛新片《狂野時代》,獲得坎城影展「評審團特別獎」。(圖/路透)

畢贛領獎時表示:「謝謝我和我可愛的演員們,還有我的主創們,感謝坎城電影節、感謝評委,感謝那些默默在電影背後付出的人們,謝謝家人們。」該片電影分為六段,易烊千璽一人就分飾五角,包括仿生人、街頭青年等,貫穿不同時空。

▲畢贛領獎時,演員之一的趙又廷在台下激動落淚。(圖/翻攝自官方直播)

第78屆坎城影展 主競賽獎 得獎名單

金棕櫚獎:賈法潘納希《這只是一場意外》

評審團大獎:尤沃金提爾《情感的價值》

最佳導演:克雷伯曼東沙費侯《秘密特工》

最佳男演員:華格納莫拉《秘密特工》

最佳女演員:娜迪亞梅利蒂《Little Sister》

評審團獎:奧利佛勒賽 《Sirat》、瑪莎席林斯基《墜落之聲》(Sound of Falling)

評審團特別獎:畢贛《狂野時代》

最佳劇本:達頓兄弟Jean-Pierre & Luc Dardenne《年輕的母親》(YOUNG MOTHERS)