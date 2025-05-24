陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

記者蕭采薇／台北報導

在大陸賣破33.21億人民幣（約138.7億台幣）的電影《抓娃娃》，導演閆非、彭大魔來台出席兩岸電影展，在論壇結束後，也與導演魏德聖相約吃麻辣鍋。不過彭大魔誠實的說：「聽說那間很難訂，但⋯沒吃過那麼難吃的！辣度、濃度不夠，藥材的味道有點太搶戲。」

▲《抓娃娃》雙導演（左起）閭非、彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

彭大魔笑說自己不是第一次來台灣，過去也對台灣美食印象深刻，不過這回要嘗試的台灣麻辣鍋完全不合胃口。他坦言，印象中麻辣鍋應該是重油重辣，覺得「台式麻辣鍋」辣度、濃度都不夠，「還不如shabushabu好吃。」不過另一部《誤殺3》的導演甘劍宇則說：「我覺得滿好吃的啊，而且他昨晚明明吃得挺開心。」

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雖然麻辣鍋不合胃口，但仍相談甚歡。彭大魔透露，席間與魏德聖聊到電影《運轉手之戀》，那是他們學生時代很喜歡的「小眾電影」，對於屈中恆的表演印象深刻，沒想到《運轉手之戀》的編劇蘇照彬也在場，大家都聊得很開心。

▲《抓娃娃》導演彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

從《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》到現在的《抓娃娃》票房一部超越一部，閆非笑說：「我們也吃到一些人口紅利，受眾比較多，我們是做話劇出生有天然的嗅覺，我們是需要每個人用腳投票，因為那成本可能更難控制。」

不過，彭大魔坦言，自己知道有一天電影票房肯定會不盡人意，「喜劇的創作週期，年紀越大會降低，想表達的東西越多，顧慮會越多，隨著年紀增長可能會越來越不這麼好笑，有可能會跌落神壇」。彭大魔笑說：「某天票房不好就可以怪市場了！」

▲《抓娃娃》導演閭非。（圖／兩岸電影展提供）

而再次合作大陸票房巨星沈騰，導演閆非透露，沈騰是個螢幕上和私底下完全一樣的人：「他很真實，一般來說不會有人在場合暴露自己的缺點，他不太覺得有什麼問題，完全不裝，就是把自己的缺點讓大家知道。」更開玩笑說：「不怕塌房。」