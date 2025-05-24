ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

記者蕭采薇／台北報導

在大陸賣破33.21億人民幣（約138.7億台幣）的電影《抓娃娃》，導演閆非、彭大魔來台出席兩岸電影展，在論壇結束後，也與導演魏德聖相約吃麻辣鍋。不過彭大魔誠實的說：「聽說那間很難訂，但⋯沒吃過那麼難吃的！辣度、濃度不夠，藥材的味道有點太搶戲。」

▲《抓娃娃》閭非、彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

▲《抓娃娃》雙導演（左起）閭非、彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

彭大魔笑說自己不是第一次來台灣，過去也對台灣美食印象深刻，不過這回要嘗試的台灣麻辣鍋完全不合胃口。他坦言，印象中麻辣鍋應該是重油重辣，覺得「台式麻辣鍋」辣度、濃度都不夠，「還不如shabushabu好吃。」不過另一部《誤殺3》的導演甘劍宇則說：「我覺得滿好吃的啊，而且他昨晚明明吃得挺開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然麻辣鍋不合胃口，但仍相談甚歡。彭大魔透露，席間與魏德聖聊到電影《運轉手之戀》，那是他們學生時代很喜歡的「小眾電影」，對於屈中恆的表演印象深刻，沒想到《運轉手之戀》的編劇蘇照彬也在場，大家都聊得很開心。

▲《抓娃娃》閭非、彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

▲《抓娃娃》導演彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

從《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》到現在的《抓娃娃》票房一部超越一部，閆非笑說：「我們也吃到一些人口紅利，受眾比較多，我們是做話劇出生有天然的嗅覺，我們是需要每個人用腳投票，因為那成本可能更難控制。」

不過，彭大魔坦言，自己知道有一天電影票房肯定會不盡人意，「喜劇的創作週期，年紀越大會降低，想表達的東西越多，顧慮會越多，隨著年紀增長可能會越來越不這麼好笑，有可能會跌落神壇」。彭大魔笑說：「某天票房不好就可以怪市場了！」

▲《抓娃娃》閭非、彭大魔。（圖／兩岸電影展提供）

▲《抓娃娃》導演閭非。（圖／兩岸電影展提供）

而再次合作大陸票房巨星沈騰，導演閆非透露，沈騰是個螢幕上和私底下完全一樣的人：「他很真實，一般來說不會有人在場合暴露自己的缺點，他不太覺得有什麼問題，完全不裝，就是把自己的缺點讓大家知道。」更開玩笑說：「不怕塌房。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

推薦閱讀

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

抓娃娃, 閆非, 彭大魔, 麻辣鍋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 因「口水過敏」無法拍吻戲！《折腰》何泓姍不顧身體挑戰超敬業
  2. 不止世壯運奪金！蕭煌奇挑戰「3000公尺視障泳將」　李㼈看完感動哭了
  3. 超大咖韓星秘密訪台3天2夜！　「私人直擊照曝光」全台粉絲暴動：居然去烏來
  4. 郭富城被2女兒惡搞！天王變「髮夾公主」　網笑翻：演唱會用這造型
  5. 樂天三本柱「挑戰中文歌」 廉世彬球場首唱完全制霸
  6. 王淨前進南法LV大秀！流利英文追星成功　機場狂奔趕轉機：像比世壯運
  7. 陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的
  8. 梁舒涵揭越南4必吃美食　合體曾子余組特搜隊
  9. 坎城唯一華語片！易烊千璽《狂野時代》一人分飾5角　舒淇「角逐影后有望」
  10. 直擊／「防空洞歐巴」來了！蘇志燮合照女粉超暖「紳士手」　台下暴動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366