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老闆柳喜烈現身坐鎮！「SJ圭賢師弟」Dragon Pony嗨唱IVE、Stray Kids夯曲嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

韓國新星樂團Dragon Pony是經紀公司Antenna推出的第一組樂團，團員由隊長兼主唱TaeGyu、貝斯手SungHyun、吉他手SeHyuk、鼓手GangHun組成，2024年9月正式出道，翻唱金曲樂團草東沒有派對的歌曲〈但〉，細膩嗓音收服眾多樂迷，甫亮相就是巔峰。他們23、24日連續兩天在SUB LIVE舉辦專場演唱會，2場活動完售共吸引1600名粉絲到場支持。

▲▼Dragon Pony在台舉辦專場，2場演唱會完售。（圖／讀者提供）

▲Dragon Pony於23日在台舉辦專場演唱會，現場吸引大批樂迷到場支持。（圖／讀者提供）

Dragon Pony過去來台參加過音樂祭，更北上參加師兄Super Junior圭賢的林口專場演唱會擔任暖場嘉賓，尖叫聲幾乎壓過師兄，使得圭賢吃醋虧：「尖叫聲好像比我大。」他們時隔3個月迅速返台開唱，23日晚間8點準時在台舉辦「2025 Dragon Pony 1st Concert in Taipei」第一場演唱會，4人站上舞台帶來第一首歌曲〈WALK IN (All I Want) 〉，為本場活動揭開序幕。

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演唱會一連獻唱2首歌曲，Dragon Pony率先打招呼：「大家好，我們是Dragon Pony！」朝氣十足向觀眾問候，主唱TaeGyu略顯緊張表示：「這次我們第一場專場演唱會，真的非常緊張，一起玩得開心一點吧！」4位成員輪流用中文自我介紹後，加碼用中文「我們很愛你們」、「你們準備好了嗎」等情話告白展現誠意，引起台下陣陣歡呼聲。

▲主唱TaeGyu、吉他手SeHyuk。（圖／讀者提供）

▲主唱TaeGyu嗓音細膩但同時具有爆發力。（圖／讀者提供）

Dragon Pony歌單誠意滿分，從抒情唱到搖滾還有熱血曲目，在唱到〈Deneb〉時，主唱TaeGyu展現細膩嗓音，但在唱到高音之處又閃現獨特的高音，彷彿在耳邊輕聲低語又驟然劃破夜空，接著第7首歌就帶來中文歌TRASH的〈重感情的廢物〉，台上、台下大合唱彷彿大型KTV包廂，在這樣真摯又炸裂的氛圍中，Dragon Pony用音樂緊緊串起了觀眾的心。

▲Dragon Pony帶來搖滾版串燒金曲。（圖／讀者提供）

▲Dragon Pony帶來搖滾版串燒金曲。（圖／讀者提供）

接近尾聲時，Dragon Pony還準備了一系列串燒翻唱曲目將女團IVE〈REBEL HEART〉、Lady Gaga與Bruno Mars〈Die With A Smile〉、Stray Kids〈Chk Chk Boom〉、Lady gaga的新歌〈abracadabra〉等歌改編成搖滾樂團版本，當然也沒漏下草東沒有派對的金曲〈但〉，全場氣氛嗨到最高點，最後他們用歌曲〈On Air〉劃下完滿句點，相約與歌迷下次再見。

Dragon Pony首度在台舉辦專場演唱會，老闆柳喜烈親臨現場坐鎮，對於4位子弟兵相當重視；此外，樂團八三夭曾站台過師兄圭賢演唱會嘉賓，如今師弟Dragon Pony來到台灣舉辦專場，他們特地獻花寫上中、韓文表達誠意「搖滾全開、熱血沸騰，這一夜屬於你們」，隔空曬出好交情。他們結束23日演出，24日還有一場演唱會。

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