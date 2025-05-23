方文琳曝光抗癌後日常！　「怕你們會擔心」親曬自拍照報平安

記者劉宛欣／綜合報導

藝人方文琳2024年被診斷出罹患食道癌零期，並於社群發文記錄了發現、治療的過程，消息曝光後，震驚許多好友及粉絲，所幸在手術過後，目前已無大礙。患病後仍正常透過社群分享近況的她，日前也再度曬出現況照片，直言擔心隔太久沒發文，會有粉絲憂心。

▲方文琳2024年罹患食道癌，目前已痊癒。（圖／翻攝自方文琳臉書）

方文琳21日在臉書寫下：「怕隔太久不發文，你們會想念會擔心。」附上了微笑的表情符號，透露自己最近的日常就是待在家、出門運動，以及準備晚餐等女兒下班，她有感而發表示「雖然是一成不變規律的生活模式，也是最平凡穩定的」，照片中可以看到她穿著全套運動服，在電梯裡對著鏡子自拍，另一張則是她在學校操場的運動認證照。

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▲方文琳曬出近況。（圖／翻攝自方文琳臉書）

此前，方文琳於2024年9月發文寫下對抗食道癌零期的過程，並透露已經接受手術，且完成術後的回診和內視鏡檢查，病情已獲得確認治癒，只需定期進行健康追蹤。方文琳坦言最初對食道癌的可能性並未放在心上，直到女兒注意到報告中的紅字警示，她才開始認真對待，後來確診為癌前病變，到榮總進行進一步的檢查和治療。她表示自己分享病況，也是希望藉此提醒大家注意健康，以及警惕自己不再犯同樣的錯誤。