記者劉宜庭/綜合報導

南韓大勢男團BTS(防彈少年團)成員j-hope(鄭號錫)今早(23日)已從仁川機場啟程飛往台灣,並透過IG限時限動直呼:「Can't wait Taipei。(等不及要去台北了)」稍早更開心曬出牛肉麵美食照,顯見新 情十分興奮。

▲BTS成員j-hope今早動身來台。(圖/翻攝自IG/j-hope)

j-hope即將於24日、25日連續兩天,在林口體育館舉辦《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI》世界巡演台灣場演唱會。

今早,j-hope透過IG限時限動PO出當日穿搭,開心向粉絲喊話:「Can't wait Taipei。(等不及要去台北了)」稍早,他也高興曬出牛肉麵的照片,但也有人猜測可能是飛機餐,如今他已經順利抵達台灣,一舉一動都引發熱烈討論。

▲j-hope開心曬出牛肉麵照片。(圖/翻攝自IG/j-hope)