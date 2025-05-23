賴冠霖退圈1年近照曝光！「偶像臉變圓了」…目擊民眾曝私下態度

記者陳芊秀／綜合報導

Wanna One出身的台籍成員賴冠霖於去年（2024）6月宣布退出演藝圈，至今已經快滿一年，近況仍引發外界好奇。有網友意外見到本人並曬出合照，他的近照也因此曝光，整個人變得較為圓潤，粉絲激動回應：「終於看到新鮮的他！」

▲賴冠霖去年6月宣布退出演藝圈，至今快滿一年。（圖／翻攝自小紅書、微博）

曬合照的網友在北京一家眼鏡店工作，發文透露自己為曾是明星的賴冠霖驗光。網友形容「這普通的工作日常，結果看到他的第一眼感覺真的好帥呀，本人比鏡頭裡帥一百倍」，且驗光過程中溝通起來很舒服，「溫文爾雅的感覺，而且超有禮貌，取鏡的時候親手幫他調整好了變形嚴重的舊眼鏡」，直呼是工作日常中的幸運。

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合照中，賴冠霖剪了一頭短髮，露出高額頭，身形高挑，穿著一件黑色長袖上衣，搭配了一條卡其色休閒褲，手腕上戴著一條紅色手鍊，增加了一些個性化的細節。已經宣布退圈的他來到眼鏡行驗光，並大方與驗光師拍合照，右手豎起大拇指，表現友好、自信的姿態。

▲賴冠霖近照曝光，眼鏡行驗光師大讚本人超有禮貌。（圖／翻攝自小紅書）

網友認為賴冠霖和藝人時期相比，身材、臉蛋較為圓潤。粉絲激動留言「終於有你的消息了，看起來過的不錯臉圓圓的啦！小賴一定要好好吃飯注意休息啊」、「終於有新消息了」、「看到賴近況，又驚喜又想哭時光過得真快，六七年轉瞬即逝，希望你以後能擁有自己想要的生活」、「啊啊啊是他」、「新鮮的賴冠霖」。