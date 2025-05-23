圤智雨質疑家寧反擊影片「不符合人性」！　揪2關鍵：不合邏輯

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber Andy先前公開指控前女友家寧及其家人，控訴自己10年心血全沒了。風波延燒2個月後，家寧昨（22日）在個人頻道上傳影片反擊Andy，強調要還原真相，不過網紅推手圤智雨對此提出2點質疑，直言家寧的舉動與影片的內容「不符合人性」。

▲家寧發布影片反擊Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



圤智雨昨日在個人臉書粉專評論家寧的反擊影片，對於她在影片中提到，Andy於分手時提出將2人頻道「眾量級CROWD」送給她，圤智雨不解表示：「如果一開始就有證據證明Andy把頻道送給家寧，那幹嘛等到現在才出手，完全不合邏輯，你會因為被全台灣人誤會然後無限忍耐，等到全家都被告之後才上證據嗎？」

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圤智雨也提出第二項質疑，他直言：「家寧他們家從一開始到發薪水到不給帳本，到把人解任踢出公司都是有佈局的。」認為家寧媽媽善於掌握證據，「怎麼可能會只接受（Andy）口頭承諾呢」。

▲圤智雨質疑家寧的舉動與影片的內容不符合人性。（圖／資料照／記者孟育民攝）



家寧在昨日上傳的影片中，針對Andy先前的指控，提出4項重點反擊，包括眾量級CROWD起初是由她獨自創立、讓家寧媽媽成立公司是2人共同做的決定、「眾量級」註冊商標一事Andy知情，且當初是2人共同委託媽媽註冊，以及Andy提出分手後，將頻道送給她，並親自協助她將營利帳號改綁。

▼圤智雨臉書貼文。（Facebook／圤智雨 雨的十二時辰。如遭刪除請見諒）

