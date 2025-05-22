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玖壹壹洋蔥太猛「首次參加世壯運拔河就奪銀牌」！　激瘦模樣曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025雙北世界壯年運動會17日正式登場，天團玖壹壹成員洋蔥本屆報名參加室外拔河賽，賽事於今天下午登場，最後他和隊友一路過關斬將，最後順利摘下銀牌，讓洋蔥直呼：「下次還會想比！」

▲▼玖壹壹洋蔥參加世壯運室外拔河奪銀牌。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹洋蔥今參加世壯運室外拔河。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹洋蔥參加世壯運室外拔河奪銀牌。（圖／混血兒娛樂提供）

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洋蔥去年就透露要備戰今年世壯運的拔河比賽，團員春風、健志分別擔任領隊和教練，雖然今天沒有到場，但健志還是不忘隔空為洋蔥等隊友加油打氣。

洋蔥昨天過磅時體重約74.1公斤，結束就立刻去吃火鍋，早睡早起準備比賽；在今冠軍賽最後一輪，他被教練安排在隊伍站在隊伍第一位打頭陣，「蠻緊張的，因為練習時也沒有在第一位，這次為自己打100分！盡力了！」面對首次參賽就取得好成績，洋蔥表示，努力了那麼久得到銀牌很開心。

▲▼玖壹壹洋蔥參加世壯運室外拔河奪銀牌。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼洋蔥參加室外拔河奪銀牌超開心。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹洋蔥參加世壯運室外拔河奪銀牌。（圖／混血兒娛樂提供）

雖然今天現場天氣相當炎熱，但平常就有在騎腳踏車、跑步的洋蔥說完全不怕曬，「最大收穫就是銀牌！下次還會想比！」他也直呼，覺得這次比賽的場地「台北觀山河濱公園自由車練習場」很不錯，很有運動氣氛。而他下週一就有演出工作，因此賽事結束後不用休息太久，笑說只要晚上睡飽就好。

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