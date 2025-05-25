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小孟老師／5月25日星座運勢　獅子伴侶超順從、魔羯被告白

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：充分提高效益
感情：情人互動良好
財運：提高投資效益
水瓶幸運色：海洋藍

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貴人：牡羊

小人：天蠍

雙子座

工作：加強反思改進
感情：戀情備受關注
財運：把握市場情況
雙子幸運色：紫色

貴人：射手

小人：處女

天秤座

工作：熟悉掌握業務
感情：甘願為愛奉獻
財運：加強投資監管
天秤幸運色：淺棕色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：積極應對解決
感情：對方表露心聲
財運：合理配置資產
魔羯幸運色：透明色

貴人：獅子

小人：巨蟹

金牛座

工作：打造領先優勢
感情：細節關心體貼
財運：加強資產管理
金牛幸運色：藍綠色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

處女座

工作：堅持團體原則
感情：感情進展甜蜜
財運：關注市場政策
處女幸運色：芥末色

貴人：雙魚

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：拓展發展領域
感情：細心溫暖心房
財運：提高資產收益
巨蟹幸運色：小麥色

貴人：雙子

小人：水瓶

天蠍座

工作：不斷提高素質
感情：細節暖人心房
財運：規避投資風險
天蠍幸運色：天空藍

貴人：天秤

小人：雙魚

雙魚座

工作：考慮用戶問題
感情：彼此互相關懷
財運：謹慎選擇投資
雙魚幸運色：銀光色

貴人：水瓶

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：持續追求卓越
感情：溫馨體貼入微
財運：把握市場機會
牡羊幸運色：冷紫色

貴人：處女

小人：天秤

獅子座

工作：加強學習競爭
感情：伴侶順從著你
財運：理性分析資產
獅子幸運色：亮銀色

貴人：處女

小人：射手

射手座

工作：提高優化團隊
感情：兩人甜蜜約會
財運：及時調整策略
射手幸運色：米色

貴人：天蠍

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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