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獨家／Andy大翻轉「背後有高人指點」真相曝！驚人業配價碼超越元老級YTR

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。人紅是非多，Andy近期頻頻爆出負面新聞，不只分手家寧的原因被拿出來討論，更有傳聞操控毀滅性爆料的是現任經紀人。如今真相曝光，其實背後操控的另有其人！

▲▼Andy形象翻盤，背後幕後曝光。（圖／翻攝自Andy臉書）

▲Andy形象翻盤，背後幕後曝光。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

現在Andy和家寧處境大不相同，男方再爆出第一支影片「直球對決張家人」，形象大翻轉，個人頻道從原先的21.8萬衝破241萬訂閱，網友抖內金額更是直接飆破700萬元，業配合作同樣是絡繹不絕，近期還成為知名手遊的大使，事業扶搖直上！

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有消息指出Andy背後其實是有高人指點，不只有現任經紀人幫助，據悉他找來專業的公關團隊操控輿論以及危機處理，雙方早在數月前就已經接觸，曾有相關人士看了Andy一系列拍的影片，感到疑惑說：「之前他工作上沒有那麼聰明，也都一直偏懶惰，對於任何事都無想法，怎麼這次如此有計劃的攻擊。」追查才發現真相，相關人士更不忍表示：「他確實有理虧的部份，但背後還有太多沒公開的真相，他也不是全然的受害者，再者家寧的處境當時應該跟他差不多。」而先前Andy出席手遊記者會，同樣要求主辦方需要找來同批團隊處理，算是相當看重。

▲▼Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy強而有力的影片，加上家寧不知所云的回應，讓Andy直接吸到一票忠實粉絲，現在超高形象以及人設，早就超越過去「眾量級」時期，據傳他現在一則業配圖文就高達50萬，而授權一年的廣告費用更要200萬到240萬不等，已經超越一般百萬網紅的價碼。側面了解，同樣是200萬訂閱的創作者，一則業配圖文約莫12萬，頻道置入則是約50到75萬不等，足見Andy的光芒之大。

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