BKPP獨家專訪／10年前互看不順眼！　Billkin爆料：PP當時都不理我欸

記者蕭采薇／專訪

泰娛頂流「BKPP」Billkin、PP Krit（PP）演出在2020年以現象級泰劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅，至今人氣不減。兩人更在時隔四年後，演出改編自台灣知名IP《鬼家人》的泰國喜劇《冥婚鬧泰大》。默契絕佳的他們其實已經認識10年，Billkin回憶兩人高中在補習班初識時，直喊：「當時PP都不理我欸！」

▲為《冥婚鬧泰大》來台宣傳的BKPP，兩人其實最初是在補習班認識。（圖／記者黃克翔攝）



Billkin、PP Krit並非進入演藝圈才相識，而是高中補習班的同學，甚至一開始還有些互看不順眼。這段經歷，還成為讓他們爆紅的泰劇《以你的心詮釋我的愛》背景設定之一。他們過去談起這段回憶時，Billkin曾說，因為自己比補習班同學們小一屆，加上PP身邊總是很多朋友，當時的自己卻孤零零的，就像是班上的邊緣人。

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▲BKPP為宣傳《冥婚鬧泰大》來台，四天帶給粉絲滿滿回憶，左為PP Krit、右為Billkin。（圖／金盞花大影業提供）

雖沒有互相討厭，但感覺總像是不同世界的人，這樣的關係過了幾個月後，才因為Billkin主動破冰找PP說話，兩人發現彼此有相同的愛好，同樣就讀曼谷的貴族學校、有相似的家世背景，再加上將成為同一間公司的練習生，才迅速變成了無話不談的好朋友。

▲BKPP在高中補習班裡認識，從入行前兩人就是朋友。（圖／翻攝自IG）



再次談起這段經歷，Billkin對《ETtoday星光雲》記者說：「我是先打招呼的那一個，一開始認識的時候，是我主動開口的，PP當時都不理我欸。如果我當時沒先搭話，搞不好我們現在根本不認識吧，還認識十年。」

▲Billkin透露，當年是自己先破冰和PP打招呼，兩人才成為好友。（圖／記者黃克翔攝）



但當被問到，若是回到10年前，會不會早點打破尷尬，早點開口成為朋友？沒想到PP卻說：「就算可以回到過去，我也不想要回去耶。」他接著表示，「很多科幻電影的劇情不是都說，如果我們改變過去，未來可能就不會長這樣。我覺得我們現在這樣很好，已經很OK也很Happy了，應該不用回到改變什麼。」不過PP還是開玩笑說：「但可以回去絆他一腳啦！」

▲PP Krit笑說，如果能回到十年前，想回去絆Billkin一腳。（圖／記者黃克翔攝）

認識這麼久的兩人，也藉著《冥婚鬧泰大》的角色，說出對方身上令自己欣賞的特質。PP說：「明這個角色什麼特質是迪迪沒有的，我覺得是他的勇氣和決心吧。因為劇情一開始，大家可以看到迪迪好像已經心灰意冷了，他也沒去努力找出自己為什麼還無法轉世的原因。如果沒有明出現在他的生命中，他可能還無法轉世也說不定。」

▲BKPP在《冥婚鬧泰大》首次合作演出喜劇。（圖／金盞花大影業提供）

Billkin則表示：「我覺得可能是迪迪當鬼這件事。某方面來說，我覺得有時候，比方說他可以穿牆而過，可以自由進出任何地方，就是他去哪都可以，因為沒有人看得見他。某種程度上，這也算是一種優點，讓我們可以去做一些好玩的事。」《冥婚鬧泰大》全台熱映中。

場地提供：喜來登酒店／翻譯協力：柚子岩瀨美