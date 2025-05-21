獨家專訪／一對視就掉淚！BKPP笑認「演技有作弊」　Billkin沒戲也到現場陪哭

記者蕭采薇／專訪

泰國喜劇《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）改編自台灣知名IP《關於我和鬼變成家人的那件事》，並請到泰娛頂流「BKPP」Billkin、PP Krit（PP）共同主演。兩人以泰劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅，合作多年來，彼此有著絕佳默契。尤其「一對視就能哭」的祕技，就連BKPP都認證：「以演技來說，確實有點作弊。」

▲「BKPP」Billkin與PP Krit為宣傳《冥婚鬧泰大》來台，並接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

「BKPP」來台宣傳電影《冥婚鬧泰大》，特別接受《ETtoday星光雲》獨家文字媒體專訪。儘管兩人是以《以愛》在全亞洲爆紅，但他們合作的第一部劇，其實是在泰國當地相當受歡迎的《愛的警報器》。該劇是泰國2019年的收視冠軍，BKPP在《愛警》中雖然不是主角，但令人惋惜的結局，反而讓觀眾為他們請願二搭，才因此催生出《以你的心詮釋我的愛》。

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▲Billkin在《以愛》成名後，電影《金孫爆富攻略》更讓他有了「20億票房男星」的美名。（圖／記者黃克翔攝）

在《愛的警報器》中，Billkin飾演的外科實習醫生達奧，因為救人最終命喪火場。巧合的是，這回在《冥婚鬧泰大》中，反而是PP飾演的迪迪，在一開始就死於車禍。兩人「各死一次」的巧合，意外成為粉絲討論的話題，更有人開玩笑說：「他們可以演一部，沒有人死、也沒有人出軌的小甜劇嗎？」

▲BKPP在《愛的警報器》中的BE結局令觀眾不捨，意外催生出後來令他們爆紅的現象級泰劇《以愛》。（圖／劇照）

對此PP對《ETtoday星光雲》記者笑說：「上次是Billkin死掉，這次換我死掉。我們其實有看到，也有粉絲傳兩場戲的對比圖給我們看。我們也沒想到！但我認為應該是巧合吧，我們接到的角色剛好是這樣。」

不過距離《以你的心詮釋我的愛》，兩人在《冥婚鬧泰大》已經是時隔四年才再次以演員身份合作，但依然默契十足。Billkin先是說：「我覺得越常一起工作⋯」PP就能馬上接話：「工作起來就越順 。」

▲BKPP在《以愛》後時隔四年，再次以演員身份合作電影《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）



Billkin接著表示：「我認為我們之間的親近感和心意相通的程度也因為經驗的累積而增加了。因為工作經驗變多了嘛，我們合作就越來越有默契，特別是在這部電影裡。」不過這倒是兩人第一次合作演出喜劇，PP說：「其實感覺不太一樣，《以愛》就比較偏劇情向。還有和不同的導演合作，工作的方式也非常不一樣。」

為了找出喜劇的節奏，團隊在開拍前進行了兩個月的工作坊（workshop），期間不斷嘗試各種演法，「也就是說，我們必須找出契合喜劇的節奏。」PP說：「要學表演、進入角色，還要做很多準備。例如訓練小狗，就要先陪牠玩、跟牠熟起來。又或者像我演的是鬼嘛，我得一直站在滑輪上，所以也需要練習。」

▲為了找出《冥婚鬧泰大》的喜劇節奏，團隊在開拍前進行了兩個月的工作坊。（圖／金盞花大影業提供）

不過他們從合作的第一部戲開始，彼此就很常幫著對方入戲，甚至養出了「一對視就能哭」的祕技，這點還曾被《冥婚鬧泰大》的監製班莊開玩笑說：「感覺有點作弊。」聽到這裡，連PP也笑說：「以演技來說的話，確實是有點作弊啦！」

PP解釋道：「說真的，我們兩個認識很久，然後也非常親密。所以就變得容易很多…就有一些東西，我們只要看著彼此，或者走到場景中擁抱對方，就會流眼淚了。」

▲BKPP自合作以來，就經常在片場幫著對方入戲，更練就了兩人「一對視就能哭」的技能。（圖／翻攝自YouTube／Nadao Bangkok、班莊監製IG）

但一切有都歸功於他們的高度默契，和願意成就彼此的心。Billkin就透露，有些場次其實沒有他的戲份，但他還是會到現場幫忙，「有些戲就算沒有我，但它其實和我需要演出的段落有關， 有機會幫得上忙的話，我們幾乎都會去幫。」

▲PP Krit在《冥婚鬧泰大》演鬼，因此不少鏡頭得自己拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

Billkin舉例，因為這部電影講的是人和鬼，有時候他們得分開拍攝，「像是PP在車上突然消失，或是有些戲PP必須要飄來飄去。我拍攝的時候，PP就會來幫我對戲，讓我演起來更容易進入狀況，同時他自己也能掌握節奏，知道到他演的時候，他該怎麼演。反過來，我也會去幫他對戲，這樣情感上就會更真實一些。」《冥婚鬧泰大》全台熱映中。

場地提供：喜來登酒店／翻譯協力：柚子岩瀨美