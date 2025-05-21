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BKPP獨家專訪／曾被霸凌不敢出門！　PP KRIT逆襲成時尚巨星：我學會愛自己

記者蕭采薇／專訪

《關於我和鬼變成家人的那件事》在台灣創下3.6億票房，一段人鬼互相理解，接納彼此不同，進而成為家人的故事。其中有段被剪掉的劇情，是林柏宏飾演的毛毛，學生時代因「不一樣」而遭到霸凌。不過這段剪去的故事，卻是曾發生在泰版《冥婚鬧泰大》主角PP KRIT身上的真實故事。

▲▼ 《冥婚鬧泰大》「BKPP」Billkin與PP Krit獨家專訪」。（圖／記者黃克翔攝）

▲「BKPP」Billkin與PP Krit為電影 《冥婚鬧泰大》來台，接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

如今的PP KRIT（PP）是巴黎世家（Balenciaga）百年來首位代言人，他著名的「無性別」穿搭典範，放眼全球都是引領時尚的先鋒。不過如今萬丈光芒的他，卻也有段不自信、害羞和內向的過去。

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PP曾在受訪時回溯自己的學生時期，「我以前被欺負過，就有點像是霸凌那樣，我曾經一度不敢自己出門，不敢穿自己喜歡的衣服，真的很沒有自信。」PP輕描淡寫的帶過這段故事，甚至是笑著說出來，但心理受過的傷，身體都會記得。

▲▼《冥婚鬧泰大》「BKPP」Billkin與PP Krit獨家專訪- PP Krit。（圖／記者黃克翔攝）

▲PP Krit在片中飾演冥婚的鬼「迪迪」。（圖／記者黃克翔攝）

Summer Sonic事件

歧視不是隨著進了演藝圈就消失。時間回到2022年，那時的BKPP剛因為《以你的心詮釋我的愛》爆紅後起步，加上走過疫情，終於可以開始海外活動。此時日本著名音樂節Summer Sonic看到他們的潛力和影響力，邀請BKPP到日本演出。

本來值得開心的事，沒想到當時泰國知名獨立「Gym and Swim」吉他手Turk，卻用了非常歧視且不恰當的字眼嘲諷，內容包括但不僅限：「這就是泰國娘娘腔的軟實力」、「反正努力寫歌也不會紅，不如團員間搞xx。」事件後續是，儘管樂團極力想切割Turk的歧視發言，主唱也因此氣到揚言退團，最終樂團仍受到暫停活動半年的處分。

▲BKPP以泰劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅，成為泰娛頂流。（圖／劇照）

▲泰劇《以你的心詮釋我的愛》以少年的懵懂、自我認同為主題，造成現象級討論，也讓BKPP一舉爆紅。（圖／劇照）

如今又過了3年，PP成為了世界知名的時尚偶像，還有了包括《Fire Boy》等現象級歌曲、Billkin也因主演電影《金孫爆富攻略》，成為泰國有史以來單部票房最高的男星，兩人雙雙證明了自己的實力。而原本活躍國際音樂節的Gym and Swim，卻從該次事件後聲勢大落，如今已幾乎沒有活動。

拉長時間線來看，確實是個大快人心的結果。但事件當下PP出席公開活動時，忍不住在台上淚崩、顫抖的畫面，至今在粉絲看來都是傷痛。他受訪時也哽咽、難過承認，自己、親友和團隊成員，都對於這樣的言論受到傷害，「每個人都有自己的意見，但也希望在公開平台發言，應該要互相尊重。」

▲主演《冥婚鬧泰大》的「BKPP」PP KRIT，以獨特的無性別穿搭引領時尚。（圖／翻攝自IG／pp.kritt）

▲PP KRIT以獨樹一格的時尚感，成為「巴黎世家」百年來第一位代言人。（圖／翻攝自IG／pp.kritt）

「互相尊重」其實也正是《鬼家人》這個IP，一直想探討的核心命題之一。

BKPP此次來台，接受《ETtoday星光雲》專訪。如今的PP比起3年前，又多了更多自信，也鼓舞了很多人做自己，那麼他自己是怎麼看待自己的成長呢？

「我真的非常開心很多人把我視為鼓舞他們的對象，讓他們更敢於做自己，我也想要謝謝大家這麼相信我。 」PP KRIT對《ETtoday星光雲》說，「問我是怎麼做到的？說真的，我覺得做自己的關鍵，其實是懂得尊重自己、接納自己、信任自己，並且深深地愛自己。 」

PP接著說道：「我們要相信無論自己是怎樣的人、擁有什麼特質，都是很好的，只要建立在『不造成他人困擾』的基礎之上，就盡情的快樂做自己。因為如果我們夠相信自己、夠愛自己的話，我相信會讓人生中的許多事情變得更好，也會讓我們生活過得更快樂。」

▲主演《冥婚鬧泰大》的「BKPP」PP KRIT，以獨特的無性別穿搭引領時尚。（圖／翻攝自IG／pp.kritt）

▲PP KRIT以獨特的「無性別穿搭」引領潮流，成為全球炙手可熱的時尚偶像。（圖／翻攝自IG／pp.kritt）

因理解而成為家人

《冥婚鬧泰大》的監製班莊，曾表示在看到台版的電影後，腦中就浮現出BKPP的臉。這個劇本讓已經四年沒有演戲的PP KRIT答應接演，Billkin也曾說，如果PP當時沒有點頭，他可能也不會接這角色，因為要演出電影中「明和迪迪」的火花，如果不是PP，他也不見得能做到。

▲▼《冥婚鬧泰大》「BKPP」Billkin與PP Krit獨家專訪- PP Krit。（圖／記者黃克翔攝）

▲PP Krit接演《冥婚鬧泰大》，也是他睽違四年後重拾演員身份。（圖／記者黃克翔攝）

或許外界用「CP」看這兩人的互動，但BKPP一直都強調，一起長大的他們，關係其實早就像是家人。如同PP KRIT近幾年越來越勇於嘗試更大膽的穿搭，在他心中，沒有男裝、女裝，「我只是選擇適合我的衣服，適合我的尺寸，衣服就是衣服、褲子就是褲子，沒有男、女生的分別。」

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》敘述一段人鬼互相理解，接納彼此不同，進而成為家人的故事。（圖／金盞花大影業提供）

而Billkin雖然也會虧他「衣服這麼貴、布料這麼少」，但當被媒體以戲謔口吻問：「PP穿這麼露，你覺得如何？」時，他也會用不開玩笑、非常認真的語氣回答：「我很為PP開心，他能勇敢展現自己、穿上自己喜歡的衣服，我很為PP感到驕傲。」因理解而成為家人，不只成就了BKPP，也為明和迪迪的故事，下了最完美的註解，《冥婚鬧泰大》全台熱映中。

場地提供：喜來登酒店／翻譯協力：柚子岩瀨美

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BKPP, Billkin, PP Krit, 冥婚鬧泰大, 關於我和鬼變成家人的那件事, 鬼家人

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