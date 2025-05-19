是真的！TWICE解禁登台「娜璉7月參戰高雄啤酒節」　還有2組大咖韓星助陣

記者吳睿慈／台北報導

一年一度2025高雄啤酒節即將於7月4日到7月6日於高雄夢時代正對面廣場開演，一連3天與樂迷同歡，並於日前在臉書宣布今年會有3組韓星、3組金曲歌手，以及超過20組重量級卡司登場。在粉絲熱烈敲碗之下，主辦單位19日晚間6點終於官宣，首組韓星歌手就是娜璉，TWICE解禁登台，令歌迷驚喜不已。

▲高雄啤酒節第一組韓星卡司於19日公開。（圖／翻攝自高雄啤酒節臉書）

南韓女團TWICE出道近10年，從來沒有在台灣正式舉辦專場，成員周子瑜無法回家鄉演出，使得歌迷相當扼腕。如今，娜璉成為第一位登台演出的TWICE成員，也讓大批ONCE（官方粉絲）嗨喊「TWICE解禁了」、「沒想到真的有這一天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE官宣解禁登台，娜璉7月參戰高雄啤酒節。（圖／翻攝自娜璉IG）

主辦單位19日晚間6點官宣證實，TWICE娜璉（NAYEON）預計在將在2025高雄啤酒音樂節跟大家見面，她所登場的表演日為7月4日。延續往年人氣，今年音樂節再度打造「主舞台」與「百威舞台」雙舞台設計。其中主舞台首波公布的韓星卡司，正是TWICE娜璉，主辦單位表示：「這是娜璉首次參與高雄啤酒音樂節，表演內容絕對精彩可期，請ONCE們密切關注後續消息，現場絕對震撼！」

除了娜璉的初登場，主辦單位也預告將陸續公布超過20組演出藝人陣容，令人期待。另外，「百威舞台」則集結多位實力與人氣兼具的歌手，包括U:NUS、HUR、梁舒涵、卓文萱等，勢必成為本屆音樂節另一大亮點。此外，本次活動還有兩組韓星，根據主辦的暗示網友瘋猜是頌樂、SJ D&E，但正確官宣仍待主辦單位正式公告，高雄啤酒節活動門票23日中午12點起全面開賣。