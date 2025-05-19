ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

是真的！TWICE解禁登台「娜璉7月參戰高雄啤酒節」　還有2組大咖韓星助陣

記者吳睿慈／台北報導

一年一度2025高雄啤酒節即將於7月4日到7月6日於高雄夢時代正對面廣場開演，一連3天與樂迷同歡，並於日前在臉書宣布今年會有3組韓星、3組金曲歌手，以及超過20組重量級卡司登場。在粉絲熱烈敲碗之下，主辦單位19日晚間6點終於官宣，首組韓星歌手就是娜璉，TWICE解禁登台，令歌迷驚喜不已。

▲▼TWICE官宣解禁登台！娜璉7月參戰高雄啤酒節　還有2組大咖韓星助陣。（圖／翻攝自娜璉IG、高雄啤酒節臉書）

▲高雄啤酒節第一組韓星卡司於19日公開。（圖／翻攝自高雄啤酒節臉書）

南韓女團TWICE出道近10年，從來沒有在台灣正式舉辦專場，成員周子瑜無法回家鄉演出，使得歌迷相當扼腕。如今，娜璉成為第一位登台演出的TWICE成員，也讓大批ONCE（官方粉絲）嗨喊「TWICE解禁了」、「沒想到真的有這一天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE官宣解禁登台！娜璉7月參戰高雄啤酒節　還有2組大咖韓星助陣。（圖／翻攝自娜璉IG、高雄啤酒節臉書）

▲TWICE官宣解禁登台，娜璉7月參戰高雄啤酒節。（圖／翻攝自娜璉IG）

主辦單位19日晚間6點官宣證實，TWICE娜璉（NAYEON）預計在將在2025高雄啤酒音樂節跟大家見面，她所登場的表演日為7月4日。延續往年人氣，今年音樂節再度打造「主舞台」與「百威舞台」雙舞台設計。其中主舞台首波公布的韓星卡司，正是TWICE娜璉，主辦單位表示：「這是娜璉首次參與高雄啤酒音樂節，表演內容絕對精彩可期，請ONCE們密切關注後續消息，現場絕對震撼！」

除了娜璉的初登場，主辦單位也預告將陸續公布超過20組演出藝人陣容，令人期待。另外，「百威舞台」則集結多位實力與人氣兼具的歌手，包括U:NUS、HUR、梁舒涵、卓文萱等，勢必成為本屆音樂節另一大亮點。此外，本次活動還有兩組韓星，根據主辦的暗示網友瘋猜是頌樂、SJ D&E，但正確官宣仍待主辦單位正式公告，高雄啤酒節活動門票23日中午12點起全面開賣。

分享給朋友：

追蹤我們：

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

推薦閱讀

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

南韓美女主播遭霸凌輕生案報告出爐！　韓媒見結論驚：很罕見

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！嚇跑廠商：比大咖啦啦隊貴10倍

周董「僵直性脊椎炎」免役卻能打球遭疑！醫揭關鍵：不太可能造假

不滿被拖下水！泰勒絲怒與閨蜜「死侍老婆」絕交　內幕曝光

虞書欣家族爆15億官商勾結！400億千金背景被挖　爺爺爸爸黑幕爆爭議

獨／金曲歌后曹雅雯突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

GD台北小巨蛋門票搶先購！　凱基金控砸重金冠名「詳細SOP出爐」

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」邪惡視角看光

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

TWICE, 娜璉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄧惠文《婚內失戀》改編電影！天心喊話「你事業比較重要」險淚崩
  2. 才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」
  3. 巨型史迪奇雕像驚現信義區！　韓勾ㄟ金針菇「追星成功」圓夢了
  4. 郭靜純小六兒子身高飆到174cm！　曬母子身高差揭曉「長高秘訣」
  5. 幫王識賢賺大錢「換名車、名錶」　李程彬戲外成功秘訣大公開！
  6. 姚元浩主持新節目「竟忘記名稱」尷尬了！　莎莎開嗆：以前的都被停掉了
  7. 遭封殺4年！　張哲瀚迎34歲生日「罕吐心聲」
  8. 愛莉莎莎赴杜拜看房驚呆！　「比菜市場還搶」曝超狂內幕
  9. 《絕命終結站》睽違14年在台上映新作「創限制級電影紀錄」
  10. 《黑澀會》妹妹變媽媽！　凱希驚「20年了」曝昔今合照掀回憶殺

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366