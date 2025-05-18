朱宇謀遭疑「男團都不用當兵」　曬替代役照打臉：從來沒有怨言！

記者王靖淳／綜合報導

演藝圈最近爆出閃兵案，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，消息曝光後引發外界關注，不少名人紛紛發文曬出舊照分享當兵回憶，就連從偶像男團GTM出身的藝人朱宇謀，也在臉書發文談論此事，並回應網友提出「男團出身是不是都不用當兵？」的質疑。

▲朱宇謀自偶像男團GTM出身。（圖／翻攝自Facebook／Wish朱宇謀）

談到近期演藝圈的閃兵風波，朱宇謀透露他是消防替代役119梯役男，在成功嶺完成新訓後，前往南投竹山接受進一步訓練，最終被分發到新北市指揮中心服役。他進一步解釋，替代役並非如外界想像得「很閒」，反而是被要求達成極高的實務要求。

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朱宇謀分享他在當兵期間考到初級救護技術員（EMT-1）資格，可以進行基本的緊急醫療救護工作，例如心肺復甦術（CPR）、自動體外去極化器（AED）操作、止血包紮、傷患搬運、脊椎固定等。他指出，具備此資格者還可以參加義消及救護志工服務，甚至支援救護車任務，協助傷患送醫。

▲朱宇謀發文談兵役。（圖／翻攝自Facebook／Wish朱宇謀）

至於選擇報名擔任消防役的原因，身為牡羊男的朱宇謀笑稱，這不僅是因為血液裡有藏不住的熱血，同時也誠心希望能用自己小小的力量，去幫助世界上每位需要幫助的人。回顧當兵點滴，朱宇謀透露，當時每天與學長姐們日夜輪班，雖然過程很辛苦，但大家始終無怨無悔，「服役那一年我獲得很多、心裡也深深被感動！」